ChatGPT terá um serviço de mensagens. Para que vai servir?

O ChatGPT está prestes a dar o próximo passo para se tornar um sistema operativo. De acordo com informações da OpenAI, o chatbot contará em breve com mensagens integradas. Esta funcionalidade permitirá que os utilizadores conversem entre si enquanto convidam o ChatGPT a participar na conversa.

ChatGPT terá um serviço de mensagens

Espera-se que o ChatGPT inclua em breve um serviço de mensagens. Ao analisar o código APK da mais recente versão beta da aplicação para Android, o investigador Tibor Blaho encontrou várias pistas que indicam que o OpenAI permitirá aos utilizadores de IA enviar mensagens uns aos outros. O serviço de mensagens será semelhante ao já incorporado no Sora2.

Como explica o investigador no X, o ChatGPT deve permitir que os utilizadores enviem mensagens a outros utilizadores e criem discussões em grupo. Dentro destes grupos, os utilizadores devem poder conversar entre si , bem como com um assistente alojado pelo ChatGPT. O chatbot poderia assim intervir diretamente na conversa se fosse mencionado por um utilizador. Esta função poderia ser ativada ou desativada conforme a necessidade.

O leak indica que é possível renomear o assistente e alterar a sua personalidade, dependendo das necessidades específicas do grupo. Parece que a OpenAI apresenta a nova funcionalidade como uma ferramenta de brainstorming ou planeamento de projetos. No grupo de discussão, seria possível criar imagens com a IA ou outro conteúdo.

OpenAI quer dar ainda mais à sua IA

No papel, é como uma combinação de um grupo WhatsApp e uma conversa ChatGPT. Deve poder convidar utilizadores utilizando um link, tal como já é possível partilhar uma conversa normal do ChatGPT. Como seria de esperar, as informações da conta, armazenadas na memória do ChatGPT, não serão utilizadas na conversa de grupo.

Não há indícios de que as mensagens trocadas serão encriptadas, como é o caso de serviços como o WhatsApp, Telegram ou iMessage. Sabe-se apenas que a OpenAI está ciente da importância de proteger as trocas com IA com um algoritmo de encriptação, mas ainda não foram anunciadas quaisquer medidas nesse sentido, nem vistas no código beta.

Ao adicionar um sistema de mensagens, o ChatGPT aproxima-se ainda mais de se tornar um sistema operativo completo. Na mesma linha, a startup de Sam Altman anunciou recentemente a chegada de aplicações dentro da interface do ChatGPT . Utilizando o chatbot, será possível comunicar com uma aplicação, começando pelo Booking, Spotify, Canva ou Expedia.