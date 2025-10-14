Carros elétricos da Xiaomi já podem ser comprados na Europa

A Xiaomi entrou no mundo dos carros elétricos há relativamente pouco tempo, com propostas que deixam o mercado, no mínimo, curioso. Entretanto, parece que já há uma forma de comprar os seus modelos na Europa, que se antecipa aos planos de expansão oficiais.

A Xiaomi abalou a indústria automóvel quando decidiu integrá-la com propostas próprias, alargando o seu negócio a um consideravelmente exigente - os carros elétricos.

Embora os seus modelos estejam apenas disponíveis na China, o impacto da marca tem ecoado globalmente. Aliás, recorde-se que Jim Farley, diretor-executivo da Ford, admitiu que o Xiaomi SU7 "é fantástico", após conduzi-lo durante alguns meses.

Entretanto, apesar de a Xiaomi planear expandir a disponibilidade do seu catálogo para a Europa, quer fazê-lo apenas em 2027.

Graças à importação, contudo, os curiosos mais impacientes já podem encomendar um dos seus modelos elétricos - pelo menos, na Alemanha.

Modelos da Xiaomi disponíveis, mas consideravelmente mais caros

A empresa auto-china.com dedica-se à importação de carros da China para a Europa e tem no seu portfólio alguns dos modelos mais populares do momento, nomeadamente carros da Xiaomi, Li Auto e Zeekr.

Conforme detetado pelo espanhol ForoCochesEléctricos, entre eles estão a versão Max do SU7 da Xiaomi, a mais potente antes do Ultra, e a Ultra.

No caso do Max, é disponibilizado por 69.900 euros, antes de impostos, com 9000 km percorridos e matriculado em março de 2025: um modelo com um sistema de propulsão com dois motores e 495 kW (673 cv), que acelera até aos 100 km/h em apenas 2,78 segundos, e oferece uma velocidade máxima de 265 km/h.

Previsivelmente, o preço de 69.900 euros, ou 82.000 euros com impostos, para o SU7 Max, na Alemanha, representa um aumento muito significativo relativamente ao preço original na China.

No país asiático, a Xiaomi fixou o preço de lançamento do SU7 Max em 299.900 yuans (cerca de 36.500 euros). Esta diferença implica uma margem adicional significativa na Europa, considerando taxas, transporte, homologações e margens de intermediários.

Em muitos casos, além disso, a diferença de preço justifica-se, também, pelo custo de trazer uma novidade antes que existam canais oficiais.

A versão Ultra do SU7 da Xiaomi, com 1500 cv de potência, está, no mesmo website, disponível por 152.000 euros com impostos. Mais uma vez, um valor consideravelmente mais alto daquele a que está disponível no seu mercado doméstico.

Apesar de os verdadeiramente curiosos terem a oportunidade de comprar um modelo da Xiaomi, na Alemanha, erguem-se várias questões, nomeadamente em relação à homologação, ao funcionamento do carregamento rápido e aos sistemas de condução autónoma. Além destas, também, perguntas em relação ao preço a que a marca poderá comercializar, oficialmente, os seus modelos nos países europeus...

