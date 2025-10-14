Boas notícias para o iPhone dobrável! Preço pode ser mais baixo que o esperado

Há muito que se fala da possibilidade da Apple lançar um iPhone dobrável. Ainda que não exista ainda nada, é quase certo que a marca irá apostar neste mercado. A maior dúvida é mesmo o preço, que se espera que seja elevado. Isso pode ter uma reviravolta, com novidades que apontam para um preço mais baixo que o esperado.

Qual será o preço do iPhone dobrável?

Uma informação importante surgiu em relação ao tão aguardado iPhone dobrável da Apple. Relatórios recentes sugerem uma queda significativa no custo da dobradiça dobrável deste futuro iPhone. Isto pode significar que a Apple conseguirá oferecer o dispositivo a um preço mais acessível do que o esperado, ou talvez até manter a sua margem de lucro.

O principal fator por detrás desta redução de custos é a estratégia de fabrico otimizada da Foxconn, um dos maiores fornecedores da Apple. Uma nova colaboração entre a Foxconn e a Shin Zu Shing (SZS) tornou o processo de produção de dobradiças muito mais eficiente.

Fundamentalmente, esta vantagem de custo não se deve à utilização de materiais mais baratos. Deve-se inteiramente a técnicas de fabrico mais inteligentes e ao aumento da eficiência. É algo onde a Apple aposta e que tem dado resultados.

Pode ser bem mais baixo que o esperado

Os analistas do setor estimavam anteriormente o custo por dobradiça entre os 100 e os 120 dólares. No entanto, novos relatórios sugerem que este valor cairá para 70 a 80 dólares com a produção em massa. Este desconto significativo dá à Apple uma considerável flexibilidade de preços e destaca o equilíbrio delicado que a Apple alcançou entre durabilidade, desempenho e eficiência de fabrico.

Com este novo empreendimento, a Foxconn não só assume a responsabilidade pela montagem final, como também se envolve diretamente na produção de dobradiças. Este movimento estratégico fortalece a integração vertical da empresa na sua cadeia de abastecimento e reduz ainda mais os custos.

Este desenvolvimento intensifica a concorrência entre os fornecedores da Apple e pode também sinalizar um produto mais competitivo para o utilizador final. Ainda estamos muito longe de ver este modelo surgir, mas muitos já esperam a sua chegada ao mercado. A concorrência é forte e tem propostas muito interessantes e com provas dadas.