BYD avalia Portugal para a sua nova fábrica europeia de carros elétricos

Há vários anos que se fala da possibilidade de Portugal receber uma fábrica para produzir carros elétricos. Já várias marcas ponderaram essa decisão, mas até agora isso nunca aconte. Isso pode mudar em breve, com a BYD a avaliar agora Portugal para a sua nova fábrica europeia de carros elétricos.

BYD avalia Portugal para a sua nova fábrica

A BYD, líder mundial na produção de veículos elétricos (VE), está a ponderar a instalação da sua terceira unidade fabril na Europa, com Portugal a figurar entre os países em avaliação. A notícia foi avançada por Pedro Cordeiro, diretor português da marca chinesa, em entrevista ao Jornal ECO, confirmando que já foram estabelecidos contactos diretos em solo nacional.

Esta decisão da BYD em expandir a sua capacidade produtiva no continente europeu surge na vontade e da necessidade de ter uma produção no continente europeu. Esta necessidade é algo que a marca considera essencial para os seus planos de crescimento global.

Isto acontece de forma real e resulta já em duas fábricas já em curso. Uma está localizada na República Checa, prestes a arrancar, e outra em desenvolvimento na Turquia. A terceira localização é agora o foco da empresa, que naturalmente está a analisar as propostas e condições de diversos países.

Fatores para fabricar cá os carros elétricos

O diretor português Pedro Cordeiro adiantou ao ECO que há contactos feitos diretamente pela marca em Portugal devido às condições que o nosso país oferece. Segundo Cordeiro, estas condições privilegiadas incluem as instalações de um dos maiores fabricantes de baterias do mundo, projetada para Sines, as reservas de lítio e, ainda, a mão-de-obra qualificada. Estes são elementos que podem ser decisivos para a escolha de Portugal como a nova localização europeia.

Este potencial investimento da BYD em Portugal, caso se concretize, representaria um significativo impulso para a indústria de veículos elétricos e para a economia nacional. Iria capitalizar a transição energética e o crescente interesse global em mobilidade sustentável. A empresa continua o seu processo de avaliação, ponderando os fatores logísticos e estratégicos de cada potencial local.

Seria um passo importante se Portugal fosse o local escolhido para esta nova unidade de produção da BYD. O nosso mercado adaptou-se rapidamente a esta nova realidade de carros elétricos. A somar a isso, a presença de fábricas de carros com motores a combustão garantem que temos presente todas as capacidades necessárias para receber e albergar esta fábrica.