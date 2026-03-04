Produção do Cybercab da Tesla acelera. Carro autónomo foi visto a circular na estrada (vídeos)

O Cybercab da Tesla é uma das suas promessas para o futuro, conhecido desde 2024. Conforme se vê em novos vídeos de drone, a empresa norte-americana estará a aumentar a produção do carro autónomo, na sua Giga Texas, com outras imagens a mostrá-lo nas estradas.

A dar nome a um carro sem volante e sem pedais, o Cybercab é, para a Tesla, o futuro do transporte urbano, procurando colaborar para cidades mais seguras, pela ausência de condutor humano, e mais amigas do ambiente.

Depois de a primeira unidade ter saído da linha de produção em meados de fevereiro, novos vídeos de drone mostram que a Tesla está a aumentar a produção do Cybercab na sua Giga Texas.

Conforme descrito pelo utilizador Joe Tegtmeyer, um entusiasta que publica regularmente imagens de drone da Gigafactory, "para dar início a março, a linha de produção passou para um volume mais elevado e hoje vemos 25 em três locais principais, além de vários outros que observei a circular".

Segundo Tegtmeyer, "este pode ser o maior agrupamento único de Cybercabs alguma vez visto pelo público".

As imagens de drone partilhadas mostram 14 unidades estacionadas no exterior da fábrica, nove unidades na zona de testes de colisão e duas unidades na instalação W End of Line.

Numa outra publicação, no X, na madrugada de hoje, a utilizadora Gail Alfar, do What’s Up Tesla, partilhou um vídeo do Cybercab na estrada, mostrando o carro autónomo em Austin.

Entretanto, sabe-se que a primeira entrega do Cybbercab a um cliente, com preço inferior a 30.000 dólares, deverá ocorrer ainda este ano, conforme assegurado pelo próprio diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, no mês passado, recordando uma aposta feita pelo revisor tecnológico MKBHD no final de 2024.

