Governo: vem aí mais 20 milhões para apoio à compra de elétricos

O Governo vai avançar com um novo concurso de incentivos à aquisição de veículos elétricos, cujo período de candidaturas deverá decorrer até ao final de março.

A medida insere-se na estratégia nacional de promoção da mobilidade sustentável e de redução das emissões de carbono no setor dos transportes.

Este apoio destina-se sobretudo a particulares e entidades, incentivando a substituição de veículos com motor de combustão por alternativas 100% elétricas, consideradas mais eficientes e ambientalmente responsáveis.

O Governo vai disponibilizar um total de cerca de 20 milhões de euros no novo concurso para apoio à compra de veículos elétricos.

Para carros elétricos ligeiros de passageiros, o incentivo previsto é:

€4.000 por veículo para particulares;

até €5.000 em alguns casos (por exemplo, para certos tipos de beneficiário como IPSS).

Condições

O valor do carro não pode exceder €38.500 (IVA incluído) ou €55.000 para veículos com mais de cinco lugares .

ou . É normalmente exigido o abate de um veículo antigo a combustão com mais de 10 anos para ser elegível.

Isto significa que, no novo concurso que estará aberto até março de 2026, quem comprar um carro elétrico novo pode receber até €4.000 a €5.000 de apoio estatal.