PplWare Mobile

Combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na próxima semana! Saiba quanto

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    21 de Novembro de 2025 às 09:59

    1) Post de 6ª Fª (07/11/2025) – gasóleo sobe 1,5 cêntimos e gasolina baixa 0,5 cêntimos
    Explicação: a cotação internacional do gasóleo (em €) não tem parado de subir desde 13 de outubro. Na semana de 3 a 7 de novembro – 652,97 €/ton para o gasóleo e 628,79 €/ton para a gasolina
    2) Post de 14/11/2925 – preços para a semana em curso) – gasóleo sobe 0,5 cêntimos e gasolina 3 cêntimos]
    Explicação: Na semana de 10 a 14 de novembro – 658,52 €/ton para o gasóleo e 664,52 €/ton para a gasolina].
    3) Post de 21/11/2025 – gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina baixa 1 cêntimo
    Explicação: Cotação internacional do gasóleo e da gasolina na semana de 17 a 21 de novembro, quando estiver disponível, visto que não houve mexida nos impostos.
    Dados: EPCOL, Estatísticas, selecionando no gráfico Cotação da gasolina e do gasóleo CIF NWE e do Brent (€/ton).
    https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14

    Responder
  2. Yamahia says:
    21 de Novembro de 2025 às 10:03

    O bife da rabadilha já está a 17,00€ . Já falta pouco para os 25€.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Android Quick Share and iOS AirDrop compatibility

OPPO garante fluidez nos smartphones graças ao software e experiência

Caltech & TIIA - Symphony of Robotic Motion