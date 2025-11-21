Combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na próxima semana! Saiba quanto
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana e revelamos já que vai haver subida, de novo, no gasóleo.
Combustíveis: gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina baixa 1 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo vai subir e a gasolina desce. A partir de segunda-feira, pode esperar uma subida de 3 cêntimos no gasóleo, enquanto a gasolina baixa um cêntimo.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
1) Post de 6ª Fª (07/11/2025) – gasóleo sobe 1,5 cêntimos e gasolina baixa 0,5 cêntimos
Explicação: a cotação internacional do gasóleo (em €) não tem parado de subir desde 13 de outubro. Na semana de 3 a 7 de novembro – 652,97 €/ton para o gasóleo e 628,79 €/ton para a gasolina
2) Post de 14/11/2925 – preços para a semana em curso) – gasóleo sobe 0,5 cêntimos e gasolina 3 cêntimos]
Explicação: Na semana de 10 a 14 de novembro – 658,52 €/ton para o gasóleo e 664,52 €/ton para a gasolina].
3) Post de 21/11/2025 – gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina baixa 1 cêntimo
Explicação: Cotação internacional do gasóleo e da gasolina na semana de 17 a 21 de novembro, quando estiver disponível, visto que não houve mexida nos impostos.
Dados: EPCOL, Estatísticas, selecionando no gráfico Cotação da gasolina e do gasóleo CIF NWE e do Brent (€/ton).
https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14
