Diretor-executivo da Ford conduz um Xiaomi SU7 há seis meses e admite que “é fantástico”

Os resultados que conhecemos do Xiaomi SU7 comprovam que o público gostou da estreia da marca chinesa no mercado automóvel. A reforçá-lo está Jim Farley, diretor-executivo da Ford, que conduz o carro elétrico há seis meses e admite que "é fantástico".

Recentemente, o diretor-executivo da Ford viajou para a China e conheceu o mundo automóvel chinês.

Na altura, revelou ter encontrado carros com uma autonomia de 400 ou 500 quilómetros, com preços inferiores a 15.000 euros; e carros com tecnologias muito avançadas, indo além da capacidade ocidental, a preços muito baixos.

Jim Farley da Ford ao volante da concorrência

Agora, numa entrevista a Robert Llewellyn, do podcast Fully Charged, Jim Farley admitiu que tem conduzido o carro elétrico SU7, o primeiro carro da Xiaomi, que conquistou muitos entusiastas, no início deste ano. O diretor-executivo não especificou, contudo, a versão do automóvel.

Não gosto muito de falar da concorrência, mas conduzo o Xiaomi. Voámos com um de Xangai para Chicago e já o conduzo há seis meses. Não quero largá-lo! É fantástico. Vendem 10.000, 20.000 por mês. Esgotam durante seis meses.

Confessou o diretor-executivo da Ford a Robert Llewellyn, explicando que, embora o veículo elétrico não esteja à venda fora da China, conseguiu que fosse enviado para os Estados Unidos para testes.

Claramente impressionado com o que Jim Farley partilhara, Robert Llewellyn concluiu que "estes tipos estão à nossa frente".

Mais uma vez, a visão das fabricantes chinesas, a par da velocidade de desenvolvimento que os chineses conseguem assegurar, impressiona as concorrentes ocidentais.

