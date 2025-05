Vendas da Tesla continuam a afundar na Europa, mesmo com o novo Model Y

As vendas da Tesla em vários mercados importantes da Europa continuam a cair drasticamente no segundo trimestre de 2025. Este cenário acontece, mesmo com a presença do novo Model Y. O novo elétrico da Tesla foi o responsável pelas vendas dececionantes no primeiro trimestre, já estar disponível.

Tesla continuam a afundar na Europa

Nos últimos anos, as vendas da Tesla na Europa têm diminuído. Em 2024, a Tesla entregou menos 11% de veículos na Europa em comparação com 2023. Isto apesar de ter aumentado a produção na Gigafactory Berlim, onde produz o Model Y para o mercado europeu.

Embora isto já fosse um mau sinal para a Tesla, as vendas começaram a cair a um ritmo muito mais acentuado em 2025, em comparação com o já mau 2024. No primeiro trimestre de 2025, as vendas da Tesla na Europa caíram 37% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Nos 5 mercados europeus que reportam registos de automóveis diariamente, a Tesla regista uma queda de cerca de 50% em relação ao mesmo período de 2024 (2º trimestre de 2024). Além disso, também fica atrás do péssimo 1.º trimestre de 2025, apesar de ter o novo Model Y.

Vendas já contam com o novo Model Y

Em França, a Tesla terá entregue apenas 863 veículos em abril. Isto representa uma queda de 59% relativamente ao ano anterior e de 24% relativamente ao primeiro mês do primeiro trimestre de 2025. Na Dinamarca, a fabricante automóvel entregou somente 180 veículos em abril. Isto representa uma queda impressionante de 67% em comparação com abril de 2024 e de 59% em relação a janeiro de 2025, quando a Tesla ainda não tinha o novo Model Y.

Em Portugal, a Tesla entregou apenas 239 veículos em abril, com base nos dados de matrícula – uma quebra de 47% face ao ano anterior e de 39% face ao primeiro mês do primeiro trimestre de 2025. Mais dados dos países europeus deverão ser divulgados nos próximos dias, sendo que o conjunto de dados completo será disponibilizado ainda este mês.

No primeiro trimestre de 2025, a queda de 37% nas vendas da Tesla na Europa coincidiu com um aumento de 24% nas vendas de carros elétricos. Ainda pior que este cenário é a ideia de que não se esperam melhorias nos próximos meses. Os utilizadores associam a Tesla a Elon Musk, que está nos níveis mais baixos de popularidade dos últimos anos.