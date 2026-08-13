Windows 11 já funciona muito melhor, mesmo num PC com pouca RAM

Quem tem um PC que não cumpre os requisitos de hardware da maioria dos softwares atuais, a nova versão mais recente do Windows 11 traz boas notícias. A Microsoft lançou uma nova atualização para o seu sistema operativo que inclui otimizações de desempenho e fiabilidade.

Melhorias da Microsoft em PCs com pouca RAM

Estas novas funcionalidades são especialmente notórias em computadores com Windows 11 que possuem memória RAM limitada. Conforme o revelado, algumas das melhorias serão mais acentuadas em sistemas com 8 ou 12 GB de memória do que naqueles com especificações mais robustas.

Considerando o preço exorbitante da memória RAM, é uma excelente notícia que a Microsoft esteja a fazer a sua parte para facilitar a vida a quem usa o Windows 11 em PCs com configurações mais modestas. Segundo informações, a versão mais recente do sistema operativo otimiza o Explorador de Ficheiros para que este seja mais responsivo ao abrir ficheiros ou exibir menus.

Também se notará uma maior agilidade ao utilizar a Vista de Tarefas para alternar entre as janelas de programas e as pastas abertas através do atalho Win + Tab. Outras melhorias de desempenho e fiabilidade podem ser observadas na Barra de Tarefas, no menu Iniciar e nos ecrãs de bloqueio e início de sessão.

Windows 11 já começa a funcionar melhor

A Microsoft tem vindo a prometer melhorias de desempenho no Windows 11 há algum tempo, após anos de queixas dos utilizadores sobre a lentidão da plataforma. Com a atualização lançada esta semana, disponível para os utilizadores das versões 24H2, 25H2 e 26H1, a empresa começa a cumprir esta promessa.

É claro que ainda há muito trabalho a ser feito, e o problema não será resolvido de imediato. Há alguns dias, Marcus Ash, chefe de design de sistemas operativos, explicou que a lentidão e a falta de otimizações de velocidade do Windows 11 se devem a muitas características legacy e drivers ativos que são cruciais.

Muitos softwares ainda dependem de funções herdadas, pelo que qualquer mudança repentina poderia causar problemas graves. Isto também se estende à estética, onde o Windows 11 exibe muitas das mesmas inconsistências que têm afetado a plataforma há décadas. Recentemente, a empresa descartou a inclusão de um slider para ajustar a transparência do software, semelhante ao Liquid Glass .