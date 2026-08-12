Microsoft diz não ao Liquid Glass do iPhone no Windows 11 e culpa é do passado

A Apple mudou a linguagem de design com o Liquid Glass no iOS 26. Este efeito de transparência arrojado fez muitos utilizadores lembrarem-se do Windows Vista e exigirem uma resposta à altura por parte da Microsoft. Quem esperava ver um aspeto idêntico no Windows 11 pode esquecer a ideia, pois a decisão da empresa já é oficial.

Microsoft recusa Liquid Glass no Windows 11

O pedido para a inclusão de um controlo nativo de transparência tornou-se recorrente na comunidade de utilizadores. A intenção seria dar ao utilizador o poder de ajustar o nível de transparência das janelas ao seu gosto. No entanto, a equipa de desenvolvimento do Windows 11 fechou a porta a esta funcionalidade de forma definitiva para os próximos tempos.

A explicação para esta postura cautelosa vem diretamente da equipa de design da empresa. Aplicar uma alteração estética a grande escala num ecossistema tão vasto exige uma análise rigorosa e cautela redobrada. O principal motivo reside no impacto direto que uma transparência elevada pode ter na usabilidade diária e na acessibilidade dos menus.

Razão por trás da recusa e riscos de legibilidade

A prioridade máxima passa por garantir que o texto e os elementos do sistema permaneçam perfeitamente legíveis para todos os utilizadores. Aumentar o efeito fosco ou translúcido para lá dos valores definidos de origem iria comprometer o contraste e a clareza do ambiente de trabalho.

Além disso, a arquitetura interna do sistema não permite simplesmente aplicar uma camada visual moderna por cima de estruturas antigas. Ao fazer isto, a Microsoft iria criar instabilidade ou perda de desempenho no seu ecossistema de software.

Ferramentas de terceiros são a solução

Para os entusiastas da personalização que não dispensam o visual ao estilo do Liquid Glass, a única alternativa disponível continuará a ser o recurso a software desenvolvido fora do ecossistema oficial. Soluções de terceiros como o conhecido Windhawk permitem modificar profundamente a interface e recriar o aspeto pretendido.

A equipa de design da gigante tecnológica reconhece o valor das contribuições da comunidade, mas alerta para os riscos inerentes. A utilização de modificações não oficiais pode originar instabilidade e erros no Windows 11. Embora os utilizadores continuem a pedir soluções nativas para evitar falhas de software, a Microsoft prefere manter a estabilidade do Windows 11 a ceder a tendências estéticas passageiras.