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Microsoft prepara novidade para o Teams que os utilizadores vão detestar

· Microsoft 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Xbit says:
    15 de Junho de 2026 às 10:15

    Os funcionários odeiam, mas quem paga as licenças a Microsoft é o patrão.

    Basta juntar 2+2 e um bocadinho de bom senso.

    Não há motivos para odiar, só chegar a horas 😉

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      15 de Junho de 2026 às 10:40

      a ideia não está relacionada com a hora de chegada, ninguém vai andar a controlar horas de chegada pelo teams, as empresas que precisam de o fazer têm sistemas de controlo de ponto digital, a ideia disto é facilitar saber quem está presencial e quem está remoto para promover interação presencial entre as pessoas que estão presenciais

      Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    15 de Junho de 2026 às 10:38

    eu acho que a adição faz sentido, hoje em dia na minha empresa as pessoas já definem isso de forma manual precisamente para saber quem está presencial, em empresas com multiplos sites, edificios com muitos andares, isto faz todo o sentido, e para quem tem de se deslocar a outros escritórios no mesmo ou noutros países acaba por ser muito util, não vejo motivo para as pessoas detestarem como diz no titulo, acaba por ser um facilitador.

    Responder

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