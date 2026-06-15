Microsoft prepara novidade para o Teams que os utilizadores vão detestar

Como ferramenta de trabalho, o Teams tem mostrado a sua utilidade. Agora, a Microsoft está a avançar com a funcionalidade de check-in no Teams. Isto apesar das preocupações persistentes de que possa permitir a monitorização de funcionários. Claro que ninguém está a gostar desta mudança.

Novidade no Teams que ninguém vai querer

No início deste ano, a Microsoft planeou lançar uma controversa funcionalidade de rastreio de localização no Teams. Após receber feedback dos clientes, decidiu adiar o lançamento. A má notícia é que a empresa decidiu lançá-lo ainda este ano, mas com um design praticamente idêntico ao divulgado anteriormente. Significa que muitos utilizadores ainda têm motivos para se preocupar.

O Microsoft Places e o Teams receberam check-ins no local de trabalho através da rede Wi-Fi. A ideia é que, se um colaborador chegar ao escritório e ligar-se à rede empresarial, o indicador de estado do perfil mostrará a sua presença no escritório. Por exemplo, ao chegar ao trabalho, abrir o Teams no computador e se ligar à rede Wi-Fi da empresa "Local B", o perfil do Teams indicará que está presente no "Local B".

A Microsoft afirma que a funcionalidade substitui os dispositivos físicos de check-in no local de trabalho. Reduz a necessidade de atualizar manualmente o estado e permite que colegas saibam que está a trabalhar para poderem coordenar reuniões presenciais. Os administradores de TI podem ativar a funcionalidade de check-in no local de trabalho ao nível do tenant, e os utilizadores têm a opção de a ativar ou não.

Utilizadores detestam o que Microsoft prepara

Tudo isto soa bem na teoria, mas muitos utilizadores do Teams ainda podem ter preocupações. Permite que o gestor e outros membros da organização acompanhem quem está no escritório, quando chegam e onde estão no momento. Isto pode ser problemático para pessoas que trabalham em ambientes que consideram flexíveis ou em modelos híbridos. Este tipo de rastreio de localização pode ser considerado invasão de privacidade.

A Microsoft tentou amenizar algumas destas preocupações informando os utilizadores que podem definir a sua localização manualmente com facilidade. Essencialmente, isso anula o registo de presença no local de trabalho caso se sintam desconfortáveis ​​com ele. No entanto, isto não resolve o problema por completo, pois a sua organização pode ter uma política interna que obrigue à manutenção desta funcionalidade ativada.

A gigante de Redmond garantiu ainda aos utilizadores que esta funcionalidade não armazena dados históricos. É apenas um indicador de localização em tempo real. Por fim, apenas gera um sinal quando se liga a uma rede empresarial. Significa que, quem estiver a trabalhar em casa e ligar o computador à rede Wi-Fi pessoal, a localização não será transmitida para o empregador. Aparecerá simplesmente como "Remoto".