O erro que muitos condutores cometem e pode dar multa na autoestrada

Adiar o abastecimento do carro até ao limite é uma tentação, ainda mais quando os preços sobem. Contudo, as consequências podem sair caras, especialmente quando o problema ocorre na autoestrada.

Com os preços dos combustíveis a pesarem cada vez mais no orçamento familiar, muitos condutores portugueses empurram o abastecimento para o último momento.

O problema é que circular sistematicamente com o depósito quase vazio não só prejudica componentes do veículo, como pode ter implicações legais caso o carro fique imobilizado numa autoestrada.

O que diz o Código da Estrada?

O Código da Estrada não menciona explicitamente a falta de combustível. No entanto, o artigo 72.º declara que é proibido "parar ou estacionar, ainda que fora das faixas de rodagem, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim".

Ou seja, independentemente do motivo que originou a paragem, seja avaria, furo ou falta de combustível, a lei aplica-se da mesma forma.

Já o artigo 88.º obriga o condutor a sinalizar adequadamente a situação, com o triângulo de pré-sinalização de perigo a ser obrigatório sempre que o veículo ficar imobilizado na faixa de rodagem ou na berma.

Quanto pode custar a paragem na autoestrada?

O artigo 72.º indica que uma paragem indevida na autoestrada pode resultar numa coima entre 120 e 600 euros. Se a imobilização ocorrer diretamente na faixa de rodagem, os valores sobem consideravelmente: a coima pode ir de 250 a 1250 euros.

Se, além disso, o condutor não sinalizar a paragem como é obrigado a fazer, a situação agrava-se, podendo as autoridades considerar o comportamento como negligência e aplicar as sanções correspondentes.

Ou seja?

Não existe no Código da Estrada uma multa específica por "ficar sem gasolina".

Contudo, uma vez que as consequências práticas de uma paragem não sinalizada e em local proibido podem ser pesadas, cabendo às autoridades avaliar cada situação, o conselho é de que não deve levar o seu depósito até ao limite, conforme alertado pelo Polígrafo.

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