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Portugal: venda de carros a gasóleo em queda histórica mas elétricos aproveitam

· Motores/Energia 44 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Ze says:
    2 de Julho de 2026 às 09:15

    Quando retirarem os incentivos, voltará quase tudo ao mesmo, na Alemanha aconteceu isso também, apesar das propagandas tendenciosas e do demonizar dos veiculos a combustão.

    Responder
  2. mamba says:
    2 de Julho de 2026 às 09:16

    Claro que há perda na venda dos carros gasóleo.

    Muitas marcas já nem vendem carros a gasóleo exceto veículos comerciais.. Desafio-vos a encontrarem um segmento B diesel novo. I’ll wait.

    Responder
    • JL says:
      2 de Julho de 2026 às 10:17

      Não vendem porque não os compram.

      Responder
      • SrBla says:
        2 de Julho de 2026 às 10:32

        Estás correcto.
        Com a remoção de incentivos para empresas e penalização nos impostos é normal.
        Ainda antes de ser ver este maior crescimento nos eletricos e hibridos, vimos primeiro um crescimento na venda de carros a gasolina.
        Agora estas estatísticas valem o que valem, porque misturam sempre um pouco BEV com HEV e PHEV – ou seja, há muita malta que está a comprar carros a gasolina por terem a parte combustão mas que depois levam sempre com uma bateria e motor electrico a reboque pois é a única opção na game/modelo, mas em que a combustão é o principal factor de decisão.
        Em simulataneo no lado dos BEV tens agora muito mais escolhas e opções que há 3 anos, por exemplo, o que também ajuda às vendas.

        A historia de que BEV é suprior porque sim, não me pega… é o mesmo que há uns anos dizer que gasoleo era superior porque sim também nunca fez sentido – os incentivos fiscais é que ditam muito destas tendencias (a malta está sempre a olhar para o bolso, por norma a curto prazo ou só no momento instantaneo). no caso do gasoleo vs gasolina também sempre existiram cenários em que ter gasoleo não compensava, mas a falsa idea de poupança (incentivos) e superioridade tecnologica eram enganadoras. Hoje em dia com os BEV, HEV e PHEV é a mesma coisa, há que olhar a longo prazo e às condições de utilização e abastecimento/carregamento.

        Responder
  3. Tug@Tek says:
    2 de Julho de 2026 às 09:19

    🙂 🙂 🙂
    Deixaram de os produzir, logo não se podem vender.
    E as marcas que ainda produzem, os preços de aquisição e os custos de manutenção com as tretas que obrigaram a que estes carros tenham, são de tal maneira elevados que o comum cidadão português não tem poder de compra para tal.
    Assim é fácil…

    Responder
  4. David Guerreiro says:
    2 de Julho de 2026 às 09:28

    Ora, há cada vez menos carros a gasóleo não comerciais disponíveis. Mesmo que as pessoas queiram comprar, simplesmente não há.

    Responder
  5. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    2 de Julho de 2026 às 09:34

    È necessário forçar a proibição de carros a gasóleo (e combustão em geral) com retrições apertadas, impostos, datas para fim de produção, etc… e incentivar a compra de elektros com apoios fiscais e financeiros para que estes vendam.

    Jogassem os carros a combustão com as mesmas regras dos elektros que estes não passariam de um vislumbre ocasional nas nossas estradas.

    Responder
    • JL says:
      2 de Julho de 2026 às 10:19

      Não existe proibição nenhuma.

      Impostos sempre tiveram.

      Também incentivaram os a gasóleo, e ainda incentivam.

      Claro que não jogaram, daí os eléctricos terem aparecido mais tarde.

      Responder
  6. Nuno says:
    2 de Julho de 2026 às 09:38

    Estou só aqui à espera da chegada do tontinho habitual 😀

    (ah e tal, vou até Vila Nova de Foz Côa hoje com 35 graus, AC, música, gps, família, vou a Bilbao beber café depois de almoço, volto e ainda tenho meia carga… o do costume, probably)

    Responder
  7. Ze says:
    2 de Julho de 2026 às 09:54

    Metam uma coisa na vossa cabeça, nas mesmas circunstancias um produto, seja ele qual for, quando é melhor que a sua concorrencia, não precisa de INCENTIVOS para ser comprado e os outros não precisam de terem restrições à sua venda PONTO. Deixem-se de propaganda enganosa, não condicionem as pessoas nas suas compras, um EV como é hoje, não serve para a maioria dos portugueses!!!! deixem o mercado funcionar sem CONDICIONAR as suas respectivas vendas/compras, deixem o mercado funcionar em iguais circunstancias e depois analisem os resultados!!!!

    Responder
  8. Yamahia says:
    2 de Julho de 2026 às 09:55

    “…o diesel garantiu somente 3,7% das novas matrículas,…”
    Claro, claro… se um A5 2.0 TDI que bebe mais do que o velho A4 2.0 TDI já não é considerado diesel porque tem um motor de arranque vitaminado chamado mHEV, então sim, o diesel está a morrer.
    E se ignorarmos os usados importados, que entram às carradas todos os meses, melhor ainda. Fica tudo limpinho para empurrar a narrativa.

    Responder
    • JL says:
      2 de Julho de 2026 às 10:22

      Mas não bebe mais, o ciclo de consumo é que era diferente, agora é mais realista, apesar de ainda não ser certo.

      Responder
      • Yamahia says:
        2 de Julho de 2026 às 10:52

        Desculpe mas bebe mais e não é pouco.
        Vimos um teste em q o A5 “electrificado” faz, salto erro, 6.7 l/100 num percurso misto de EN / AE com média final que não chegou, nem de perto, a 100kmh.
        E já lhe mostrei como o antigo faz 5 lts com média acima dos 120.
        Contra factos não há argumentos pelo que pode enfiar o wltp num sítio que eu cá sei.

        Responder
    • JL says:
      2 de Julho de 2026 às 10:22

      Claro que entram às carradas, lá fora também já não os querem.

      Responder
  9. Filipe says:
    2 de Julho de 2026 às 10:03

    Sou dono de eléctrico e diesel, mas o eléctrico é o que cada vez mais tem sentido para o dia a dia, em cidade nem se fala então.

    Para quem faz viagens acima de 300Km com frequência o diesel ainda é rei, o que não acontece com mais de 90% das pessoas que tem carro.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      2 de Julho de 2026 às 10:22

      Finalmente alguém que fala da sua experiencia sem fanatismo, parabéns por isso Filipe, mas há por aqui pessoal que acha normal parar a cada duas horas para recarregar o VE, eu estou a pensar comprar o Model Y, precisamente pelo motivo de fazer 450 Km, a Tesla fala em 535 Km, mas como eu retiro mais ou menos 100km ao anunciado por isso deve fazer os 450 Km, acho uma autonomia aceitável.

      Responder
    • Grunho says:
      2 de Julho de 2026 às 10:29

      O diesel é rei até um dia em que os consumidores de gasolina deixem de subsidiar-lhe o combustível barato. No dia seguinte nem em saldo consegue vender-se.

      Responder
  10. Max says:
    2 de Julho de 2026 às 10:15

    Grande treta as “energias alternativas”, quando era mais simples dizer os “elétricos e os híbridos”.
    – os HEV (28,4%), que não têm carregamento elétrico exterior – consomem entre 3,8-6,5 L/100 km dependendo do tipo e duração dos percursos. O percurso urbano de anda-e-para é que é bom para os HEV.
    – os PHEV (14,3%), que têm carregamento elétrico na tomada – o consumo varia entre 1-2 L/100 km (trajetos curtos, bateria com carga) e 7,5 L/100 km, para o utilizador sem garagem. Depende se a bateria é carregada, se não for, gasta mais do que um carro a combustível porque tem que carregar esse peso morto
    – os GPL e alguns GNL (6,2% do gráfico) – consomem também combustíveis fósseis.
    E mais os a gasolina (22,1% e gasóleo (3,7%).
    Resumindo, excluindo os BEV (25,3%) os restantes veículos dependem, total ou parcialmente dos combustíveis fósseis gasolina, gasóleo e GPL – sendo que a energia elétrica gerada nas centrais a gás (GNL) também consome combustíveis fósseis (de janeiro a junho, foram produzidos em Portugal 3.890 GWh, 14,3% do consumo de eletricidade).

    Responder
  11. Grunho says:
    2 de Julho de 2026 às 10:18

    Há uma maneira muito simples de fazer disparar a quota dos eléctricos: igualar o ISP do gasóleo e da gasolina. E há outra maneira ainda mais eficaz: indexar o imposto ao teor de carbono do litro de combustível, o que significaria gasóleo 14% mais taxado que a gasolina.

    Responder
  12. Maçä mais que Podre says:
    2 de Julho de 2026 às 10:51

    Só vim aqui ver a malta que tem poder compra e ainda faz uso de subsídio à custa de impostos que muitos pagam e dificilmente podem usufruir.

    Ainda bem para quem anda montado em guito ou não se importa de fazer a asneira de pedir créditos parar comprar algo qu qua do for hora de pagar uma bateria nova,ai da o estará a pagar ao banco.

    Se é assim tão bom,ecológico,então que se torne mais acessível no ato de compra,sem ter de adiantar uma fortuna para depois sim poder ter algum tipo de benefício.

    E ao me venham com tretas, a realidade é essa, querem eltrificaçao? tornem-na acessível e ao a um luxo com rodas.

    Tudo o que tinham a fazer era converter de combustão para eletrico,e foram mais longe e entupiram de tecnogia em excesso e desnecessária.

    A maior parte são agora biblots caros com rodas, e em alguns casos, com subscrições para usar o que já lá está.

    Mas força aí pra quem pode,não venham é com tretas para cima de quem não pode, tire. as palas dos olhos e escrevam perante a realidade.
    Pensava que a época dos burgueses tinha ter I ado, afinal não, há cada vez mais…

    Responder

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