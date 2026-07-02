Portugal: venda de carros a gasóleo em queda histórica mas elétricos aproveitam
O mercado automóvel em Portugal está a passar por uma transformação profunda e rápida na sua estrutura de vendas. Os dados mais recentes mostram que os condutores nacionais estão a afastar-se de forma clara dos combustíveis fósseis tradicionais, como o gasóleo. As preferências caem agora nos carros elétricos.
Carros a gasóleo em queda histórica em Portugal
Esta mudança reflete não só uma maior consciência ambiental, mas também a resposta direta ao aumento dos custos dos combustíveis convencionais. De acordo com os indicadores do primeiro semestre de 2026 avançados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o setor automóvel registou uma aceleração assinalável, com a comercialização de 157 943 novos veículos.
Este volume representa um crescimento homólogo de 10,4%. O dinamismo foi ainda mais evidente no mês de junho. Viu o número de matrículas subir 15% em termos homólogos, fixando-se nas 30 317 unidades entregues. Dentro deste universo, o segmento de ligeiros de passageiros mantém-se como o principal motor do setor. Teve um incremento de 10,5% no acumulado dos primeiros seis meses.
Contudo, o dado que mais se destaca reside na motorização escolhida pelos consumidores. As chamadas energias alternativas, que englobam modelos 100% elétricos e híbridos, já representam a fatia maioritária de 74,2% do total de novas matrículas feitas em Portugal. O desempenho dos veículos puramente elétricos (BEV) consolida a tendência de eletrificação do parque automóvel nacional.
Elétricos aproveitam com números cada vez mais elevados
No primeiro semestre, esta tecnologia garantiu uma quota de mercado de 25,3%. A tendência de subida acentuou-se em junho, mês em que os modelos totalmente elétricos alcançaram os 28,7% das vendas globais. Isto significa que quase um em cada três automóveis novos vendidos já não depende de derivados do petróleo.
Em sentido inverso, as motorizações a gasóleo, que durante décadas dominaram as preferências do mercado português, enfrentam agora uma perda expressiva de relevância. Nos primeiros seis meses do ano, o diesel garantiu somente 3,7% das novas matrículas, assumindo uma expressão residual.
A gasolina também registou uma trajetória de quebra, passando a representar 22,1% do mercado de novos, uma descida face aos 29% registados no período homólogo do ano anterior. Paralelamente ao mercado de veículos novos, o setor dos automóveis usados mantém-se dinâmico, registando uma evolução positiva nas transações, o que demonstra a resiliência global do setor da mobilidade em Portugal.
Quando retirarem os incentivos, voltará quase tudo ao mesmo, na Alemanha aconteceu isso também, apesar das propagandas tendenciosas e do demonizar dos veiculos a combustão.
Quem compra elétrico nunca mais volta aos fumarentos/barulhentos, não é uma questão de preço é uma questão de superioridade tecnológica
mentira
No ..
Foi por isso que os a gasóleo caíram, deixaram de ter incentivos.
É natural que isso aconteça numa faze inicial mas depois volta tudo ao normal, veja as vendas na Alemanha
Claro que há perda na venda dos carros gasóleo.
Muitas marcas já nem vendem carros a gasóleo exceto veículos comerciais.. Desafio-vos a encontrarem um segmento B diesel novo. I’ll wait.
Não vendem porque não os compram.
Estás correcto.
Com a remoção de incentivos para empresas e penalização nos impostos é normal.
Ainda antes de ser ver este maior crescimento nos eletricos e hibridos, vimos primeiro um crescimento na venda de carros a gasolina.
Agora estas estatísticas valem o que valem, porque misturam sempre um pouco BEV com HEV e PHEV – ou seja, há muita malta que está a comprar carros a gasolina por terem a parte combustão mas que depois levam sempre com uma bateria e motor electrico a reboque pois é a única opção na game/modelo, mas em que a combustão é o principal factor de decisão.
Em simulataneo no lado dos BEV tens agora muito mais escolhas e opções que há 3 anos, por exemplo, o que também ajuda às vendas.
A historia de que BEV é suprior porque sim, não me pega… é o mesmo que há uns anos dizer que gasoleo era superior porque sim também nunca fez sentido – os incentivos fiscais é que ditam muito destas tendencias (a malta está sempre a olhar para o bolso, por norma a curto prazo ou só no momento instantaneo). no caso do gasoleo vs gasolina também sempre existiram cenários em que ter gasoleo não compensava, mas a falsa idea de poupança (incentivos) e superioridade tecnologica eram enganadoras. Hoje em dia com os BEV, HEV e PHEV é a mesma coisa, há que olhar a longo prazo e às condições de utilização e abastecimento/carregamento.
🙂 🙂 🙂
Deixaram de os produzir, logo não se podem vender.
E as marcas que ainda produzem, os preços de aquisição e os custos de manutenção com as tretas que obrigaram a que estes carros tenham, são de tal maneira elevados que o comum cidadão português não tem poder de compra para tal.
Assim é fácil…
Se não os vendem, deixam de produzir.
Errado!!!! Existe procura não existe é a oferta.
Deixaram de produzir PORQUE são cada vez mais difíceis de vender, senão as marcas continuavam a fazê-los. E vão desaparecer completamente no dia em que os consumidores de gasolina deixarem de subsidiar fiscalmente o gasóleo com quase 20 cêntimos de imposto fixo em litro.
Ora, há cada vez menos carros a gasóleo não comerciais disponíveis. Mesmo que as pessoas queiram comprar, simplesmente não há.
Ainda há alguns, mas como não vendem cada vez têm menos.
È necessário forçar a proibição de carros a gasóleo (e combustão em geral) com retrições apertadas, impostos, datas para fim de produção, etc… e incentivar a compra de elektros com apoios fiscais e financeiros para que estes vendam.
Jogassem os carros a combustão com as mesmas regras dos elektros que estes não passariam de um vislumbre ocasional nas nossas estradas.
Não existe proibição nenhuma.
Impostos sempre tiveram.
Também incentivaram os a gasóleo, e ainda incentivam.
Claro que não jogaram, daí os eléctricos terem aparecido mais tarde.
Estou só aqui à espera da chegada do tontinho habitual 😀
(ah e tal, vou até Vila Nova de Foz Côa hoje com 35 graus, AC, música, gps, família, vou a Bilbao beber café depois de almoço, volto e ainda tenho meia carga… o do costume, probably)
Essa de ir beber café a Bilbao aindda não tinha ouvido Já tinha ouvido uns que jantaram em Messines no Algarve e foram tomar café a Lisboa
O pessoal que tem carro a combustão faz 1000km só na hora do almoço…
Ele ainda não apareceu porque acabou de fazer uma viagem de 730km e está a desgarregar para a rede o excesso de energia acumulada no carro.
Já cá estão alguns .
É comprar um carro com boa autonomia e isso já não lhe acontece.
Verdade, um 1.6 TDI
Aí o tens desde as 10:16. Atura-o tu!
Metam uma coisa na vossa cabeça, nas mesmas circunstancias um produto, seja ele qual for, quando é melhor que a sua concorrencia, não precisa de INCENTIVOS para ser comprado e os outros não precisam de terem restrições à sua venda PONTO. Deixem-se de propaganda enganosa, não condicionem as pessoas nas suas compras, um EV como é hoje, não serve para a maioria dos portugueses!!!! deixem o mercado funcionar sem CONDICIONAR as suas respectivas vendas/compras, deixem o mercado funcionar em iguais circunstancias e depois analisem os resultados!!!!
Então porque dão incentivos aos diesel ?
Qual é esse incentivo?
Então porque é que dão incentivos à cultura?
“…o diesel garantiu somente 3,7% das novas matrículas,…”
Claro, claro… se um A5 2.0 TDI que bebe mais do que o velho A4 2.0 TDI já não é considerado diesel porque tem um motor de arranque vitaminado chamado mHEV, então sim, o diesel está a morrer.
E se ignorarmos os usados importados, que entram às carradas todos os meses, melhor ainda. Fica tudo limpinho para empurrar a narrativa.
Mas não bebe mais, o ciclo de consumo é que era diferente, agora é mais realista, apesar de ainda não ser certo.
Desculpe mas bebe mais e não é pouco.
Vimos um teste em q o A5 “electrificado” faz, salto erro, 6.7 l/100 num percurso misto de EN / AE com média final que não chegou, nem de perto, a 100kmh.
E já lhe mostrei como o antigo faz 5 lts com média acima dos 120.
Contra factos não há argumentos pelo que pode enfiar o wltp num sítio que eu cá sei.
Claro que entram às carradas, lá fora também já não os querem.
LOOL Foi quando apareceram os elétricos e que Portugal começou a importar carros.. Enfim
Sou dono de eléctrico e diesel, mas o eléctrico é o que cada vez mais tem sentido para o dia a dia, em cidade nem se fala então.
Para quem faz viagens acima de 300Km com frequência o diesel ainda é rei, o que não acontece com mais de 90% das pessoas que tem carro.
Finalmente alguém que fala da sua experiencia sem fanatismo, parabéns por isso Filipe, mas há por aqui pessoal que acha normal parar a cada duas horas para recarregar o VE, eu estou a pensar comprar o Model Y, precisamente pelo motivo de fazer 450 Km, a Tesla fala em 535 Km, mas como eu retiro mais ou menos 100km ao anunciado por isso deve fazer os 450 Km, acho uma autonomia aceitável.
O diesel é rei até um dia em que os consumidores de gasolina deixem de subsidiar-lhe o combustível barato. No dia seguinte nem em saldo consegue vender-se.
Grande treta as “energias alternativas”, quando era mais simples dizer os “elétricos e os híbridos”.
– os HEV (28,4%), que não têm carregamento elétrico exterior – consomem entre 3,8-6,5 L/100 km dependendo do tipo e duração dos percursos. O percurso urbano de anda-e-para é que é bom para os HEV.
– os PHEV (14,3%), que têm carregamento elétrico na tomada – o consumo varia entre 1-2 L/100 km (trajetos curtos, bateria com carga) e 7,5 L/100 km, para o utilizador sem garagem. Depende se a bateria é carregada, se não for, gasta mais do que um carro a combustível porque tem que carregar esse peso morto
– os GPL e alguns GNL (6,2% do gráfico) – consomem também combustíveis fósseis.
E mais os a gasolina (22,1% e gasóleo (3,7%).
Resumindo, excluindo os BEV (25,3%) os restantes veículos dependem, total ou parcialmente dos combustíveis fósseis gasolina, gasóleo e GPL – sendo que a energia elétrica gerada nas centrais a gás (GNL) também consome combustíveis fósseis (de janeiro a junho, foram produzidos em Portugal 3.890 GWh, 14,3% do consumo de eletricidade).
Há uma maneira muito simples de fazer disparar a quota dos eléctricos: igualar o ISP do gasóleo e da gasolina. E há outra maneira ainda mais eficaz: indexar o imposto ao teor de carbono do litro de combustível, o que significaria gasóleo 14% mais taxado que a gasolina.
Carros a gasolina imitem mais CO2 por quilometro percorrido. Grunho.
Porque quem compra carros a gasóleo está preocupado com as emissões de CO2
Se o problema fosse só o CO2!
Lê isso direito. Não estou a falar de carros. Estou a falar de CADA LITRO de combustível. Porque o imposto não se paga à razão do que o carro emitiu. Paga-se no posto por cada litro que se põe.
Isso seria injusto. O CO2 sai pelo escape.
Nao foste a Venezuela ajudar? estao a precisar..
Só vim aqui ver a malta que tem poder compra e ainda faz uso de subsídio à custa de impostos que muitos pagam e dificilmente podem usufruir.
Ainda bem para quem anda montado em guito ou não se importa de fazer a asneira de pedir créditos parar comprar algo qu qua do for hora de pagar uma bateria nova,ai da o estará a pagar ao banco.
Se é assim tão bom,ecológico,então que se torne mais acessível no ato de compra,sem ter de adiantar uma fortuna para depois sim poder ter algum tipo de benefício.
E ao me venham com tretas, a realidade é essa, querem eltrificaçao? tornem-na acessível e ao a um luxo com rodas.
Tudo o que tinham a fazer era converter de combustão para eletrico,e foram mais longe e entupiram de tecnogia em excesso e desnecessária.
A maior parte são agora biblots caros com rodas, e em alguns casos, com subscrições para usar o que já lá está.
Mas força aí pra quem pode,não venham é com tretas para cima de quem não pode, tire. as palas dos olhos e escrevam perante a realidade.
Pensava que a época dos burgueses tinha ter I ado, afinal não, há cada vez mais…