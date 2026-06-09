Ucrânia aprova oficialmente uma mota elétrica para uso militar

A Ucrânia aprovou oficialmente a integração de uma nova mota elétrica de fabrico nacional nas suas forças armadas, o que demonstra a importância crescente da mobilidade sustentável nos atuais cenários de conflito.

Wolfstorm: uma nova aliada silenciosa na linha da frente

O Ministério da Defesa ucraniano anunciou recentemente a homologação da Wolfstorm, uma mota elétrica desenvolvida localmente e concebida especificamente para dar resposta aos desafios operacionais no terreno.

Este veículo de duas rodas destaca-se pela sua leveza e capacidade de transportar rapidamente dois militares com os respetivos equipamentos por terrenos de difícil acesso.

Segundo as autoridades de Kiev, estas motas tornaram-se cruciais para a logística de combate, sendo superadas em termos de utilidade apenas pelas carrinhas de caixa aberta. A sua agilidade permite contornar infraestruturas destruídas e vias bloqueadas.

Especificações técnicas desta mota elétrica

Com um peso de apenas 105 kg, a Wolfstorm é alimentada por um motor elétrico central de 8 kW, o que garante um equilíbrio otimizado e um excelente desempenho fora de estrada.

A mota consegue atingir velocidades de até 80 km/h e assegura uma autonomia aproximada de 100 km por cada carregamento. Outro aspeto fundamental para a sua utilização militar é o sistema de baterias modulares, que permite a substituição rápida dos módulos descarregados em pleno campo de batalha.

O tempo de recarga total é de cerca de quatro horas, e o veículo dispõe de marcha-atrás para facilitar manobras em espaços apertados, suportando uma carga total de até 200 kg de peso útil.

A grande mais-valia desta tecnologia reside no seu funcionamento quase silencioso e na ausência de uma assinatura térmica significativa, o que dificulta a deteção pelos sistemas de vigilância inimigos.

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