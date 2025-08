Multa de trânsito a caminho? Veja se já está na plataforma

Ia a circular com o seu veículo e apercebeu-se que aparentemente passou a mais velocidade que a permitida numa zona que tinha um radar? Mantenha a calma, pois já não há nada a fazer e caso seja multado é só esperar pela multa. Há um site onde pode ir espreitando se tem algum processo.

O Balcão do Condutor é uma plataforma online disponibilizada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) em Portugal. É especialmente útil para condutores, permitindo o acesso a vários serviços e informações relacionadas com a carta de condução e infrações.

Uma contraordenação rodoviária é uma infração ao Código da Estrada, classificando-se em três tipos: leve, grave e muito grave. No Balcão do Condutor pode consultar o histórico de contraordenações rodoviárias.

O que é o Balcão do Condutor?

É uma plataforma onde pode:

Ver os pontos da carta de condução;

Consultar infrações e coimas

Verificar a validade da carta;

Atualizar dados pessoais;

Pedir 2ª via da carta de condução;

Consultar o histórico de contraordenações;

Aceder a informações sobre formação e renovações.

Pode aceder através do site oficial do IMTonline ou diretamente pelo portal https://balcaodocondutor.imt-ip.pt. É necessário autenticar-se com: Chave Móvel Digital, ou Cartão de Cidadão + leitor, ou NIF e senha das Finanças (em alguns casos, via Autenticação.gov).

Em conclusão, o Balcão do Condutor é uma ferramenta digital prática e centralizada que facilita a gestão de tudo o que diz respeito à sua carta de condução em Portugal. Através desta plataforma, pode consultar os pontos da carta, verificar infrações, renovar documentos e aceder a outros serviços de forma cómoda e segura, sem necessidade de se deslocar fisicamente ao IMT.