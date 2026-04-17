Combustíveis: gasóleo baixa bastante já na próxima semana

Se tem carro a diesel temos uma boa noticia para si. O gasóleo tem uma das maiores descidas dos últimos tempos e terá um bom impacto na carteira. Saiba já quanto desce o gasóleo e a gasolina.

Gasóleo baixa 10 cêntimos e gasolina 1 cêntimos

De acordo com as últimass informações, o gasóleo deverá registar uma queda de cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá baixar apenas 1 cêntimos por litro.

Esta descida surge numa altura em que os mercados internacionais continuam a ajustar os preços do petróleo, com impacto direto nos valores praticados nos postos de abastecimento em Portugal.

Para os consumidores, trata-se de um alívio significativo, sobretudo para quem depende diariamente do automóvel.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.