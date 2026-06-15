Ferrari Luce será avaliado pelo Euro NCAP no teste de colisão mais caro de sempre

O Euro NCAP vai submeter o Ferrari Luce aos seus testes de segurança. Esta notícia surgiu após uma apresentação técnica organizada pelo fabricante de Maranello. A notícia tem particular relevância por se tratar do primeiro automóvel totalmente elétrico da Ferrari. Ao mesmo tempo, é um dos automóveis mais caros alguma vez testados pelo Euro NCAP.

Ferrari Luce será avaliado pelo Euro NCAP

Este novo modelo elétricos da marca italiana foi concebido para representar a transição tecnológica da marca. Quer agora enfrentar o escrutínio público sob normas de segurança cada vez mais rigorosas, muito para além dos números de performance normalmente associados à Ferrari.

O aspeto mais invulgar diz respeito ao custo da operação. Com um preço estimado em cerca de 550.000€, o Luce poderá vir a ser um dos automóveis mais caros alguma vez testados independentemente pela organização europeia. O protocolo exige vários exemplares do mesmo modelo, geralmente pelo menos quatro. No caso da Ferrari, isto elevaria o valor total dos carros envolvidos para mais de 2 milhões de euros.

Poucos testes atingem este valor, dado que o Euro NCAP raramente avalia supercarros e modelos de luxo de produção limitada devido ao seu elevado custo e baixo volume de vendas. O objetivo declarado de Maranello é garantir a classificação máxima de cinco estrelas do Euro NCAP. É um resultado que o Luce terá de conquistar seguindo protocolos que se têm vindo a tornar cada vez mais rigorosos nos últimos anos.

O teste de colisão mais caro de sempre

A avaliação atual do Euro NCAP examina a proteção dos ocupantes em colisões, a segurança dos peões, a eficácia dos sistemas de assistência ao condutor e as tecnologias de prevenção de acidentes. Um porta-voz da Ferrari afirmou que "os testes do Euro NCAP fazem parte da nossa meta de performance para o veículo". Coloca a segurança na mesma lógica que a marca aplica à dinâmica, à tecnologia e ao comportamento em estrada.

O resultado poderá ter consequências também fora da Europa. A ANCAP, o equivalente australiano do Euro NCAP, revelou que, se o Euro NCAP avaliar o modelo na Europa, a ANCAP analisará as especificações vendidas na Austrália e na Nova Zelândia. Usará essa informação para decidir se poderá aplicar a mesma classificação nestes mercados.

A Ferrari apresentou oficialmente o Luce a 25 de maio, e o carro enfrenta agora um teste que vários mercados vão acompanhar de perto. Desta vez, os tempos por volta e os números de aceleração não terão qualquer importância. Acidentes, sensores, protocolos e sistemas de segurança ativos e passivos irão moldar o julgamento, marcando um passo significativo no reposicionamento da Ferrari durante esta nova fase tecnológica.