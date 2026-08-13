Waze: Alertas de polícia e radares estão com um problema grave

Diversos problemas estão a afetar a experiência de utilização do Waze. Entre alertas de polícia que desaparecem, avisos de radar atrasados ​​​​e um bug que afeta o botão de retroceder na versão para Android, a aplicação de navegação da Google tem muito trabalho para fazer para os resolver.

Alertas de polícia e radares no Waze desaparecem

Nos últimos dias, as queixas de condutores frustrados com a aplicação Waze têm-se multiplicado no Reddit. Os avisos sobre radares de velocidade e as "zonas de perigo" e "zonas de controlo" já não estão a ser exibidos ou chegam com muito atraso.

Alguns condutores que utilizam o Waze estão a enfrentar um problema muito irritante com os alertas de trânsito. Ao reportar uma área com um veículo da polícia ou um radar móvel, muitos utilizadores recebem os pontos de feedback habituais, mas o ícone nunca aparece no mapa ou desaparece instantaneamente. Um utilizador afirma ter conduzido mais de 160 quilómetros sem receber qualquer alerta no ecrã de navegação.

Outro problema grave nas estradas é a latência da aplicação nos alertas sonoros e visuais. Vários condutores relatam que só são avisados ​​da presença de um radar de velocidade 3 ou 4 segundos antes de o encontrarem, ou exatamente no momento em que o passam. Para tentar resolver estes problemas, o suporte técnico sugere limpar a cache ou escrever "##@resetapp" na barra de pesquisa.

Google reconheceu o problema, mas sem data

Um problema específico de software está também a afetar a usabilidade do Waze nos smartphones Android. Desde uma atualização recente, carregar no botão Voltar do telefone já não fecha a aplicação. O sistema simplesmente minimiza o Waze para segundo plano, tal como acontece com o botão Início. A Google reconheceu o problema foi reconhecido no Android, mas não informou uma previsão para a correção.

Em relação aos problemas de exibição de carros da polícia e radares fixos, a empresa não esclareceu oficialmente se está a ser implementada uma correção. Nos fóruns, alguns moderadores salientam que as autoridades policiais têm o direito de ocultar temporariamente os relatórios no Waze, ou que alguns problemas podem simplesmente resultar de uma falha nos servidores da empresa.

Até que uma correção seja implementada, os utilizadores terão de ter paciência e cuidado na utilização do Waze. Devem ter consciência de que os alertas da polícia, radares e outros elementos podem simplesmente não surgir.