Windows 10: Microsoft abre finalmente o programa de atualizações alargadas

Depois do fim do suporte ao Windows 10, a Microsoft está a abrir o acesso à inscrição no programa ESU, o seu programa Extended Security Updates. Este permite aos utilizadores obter atualizações de segurança adicionais gratuitamente durante mais um ano neste sistema, que agora chegou ao fim.

O programa ESU (Extended Security Update) está oficialmente disponível. Alguns utilizadores já conseguiram inscrever-se, mas a Microsoft esperou até ao último minuto para iniciar o registo em grande escala no seu programa de atualização de segurança alargada para o Windows 10. Embora o Windows 10 deixe de receber atualizações de segurança a partir de 14 de outubro, a Microsoft fez um favor aos utilizadores.

Há alguns meses, a empresa anunciou que estava a abrir o seu programa ESU ao público em geral pela primeira vez. Até agora, o acesso ao programa de atualizações alargadas era apenas oferecido a empresas e utilizadores profissionais. O programa ESU da Microsoft cobrava originalmente uma taxa. Anteriormente, a empresa cobrava cerca de 30 dólares por ano pelas suas atualizações alargadas.

A Microsoft suavizou então a sua posição, afirmando que não seria necessário pagar para aceder às suas atualizações de segurança adicionais. Com a condição de que se faça uma cópia de segurança dos dados no OneDrive, ou em troca de 1000 pontos Microsoft Rewards, a empresa ofereceu o acesso gratuito ao seu extenso programa de atualização.

Condições que não eram adequadas para muitos e causaram muitas queixas. Para evitar problemas com as regulamentações europeias, a Microsoft aceitou finalmente dar acesso gratuito ao seu programa ESU na Europa. Na verdade, não totalmente. A empresa acabou por esclarecer este ponto, explicando que ainda precisaria de concluir um.

Para se inscreverem no programa de Atualizações Estendidas e continuarem a recebê-las ao longo do ano, até 13 de outubro de 2026 (data de fim do programa ESU), os utilizadores do Windows 10 terão de ligar uma conta Microsoft no sistema operativo. E terão de se certificar de que mantêm a conta ligada, caso contrário a Microsoft removerá o computador do programa de atualizações após 60 dias sem uma conta ligada.

Se isto lhe acontecer, a Microsoft afirma que será sempre possível voltar a inscrever o PC em questão no programa. Dito isto, um PC que ainda estiver a executar o Windows 10 e quiser continuar a utilizá-lo em segurança, é recomendado que seja registado sem demora no programa ESU da Microsoft. O processo é relativamente simples e demora apenas alguns minutos.