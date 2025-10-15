Veículos modernos têm mais ângulos mortos! Saiba a razão

Um novo método de medição do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) mostra que os ângulos mortos, em veículos mais modernos, "cresceram" significativamente nos últimos 25 anos.

Ângulos mortos: num raio de 10 metros, visão diminuiu até 58%

O estudo, conduzido pelo Volpe Center do Departamento de Transportes dos EUA, analisou modelos populares como o Chevrolet Suburban, Ford F-150, Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee, Toyota Camry e Honda Accord entre 1997 e 2023.

Os resultados mostram que a visibilidade frontal, especialmente num raio de 10 metros, diminuiu até 58% em alguns SUV. O principal motivo é o aumento da altura do capô e o tamanho dos espelhos e pilares que bloqueiam parte da visão do condutor.

Enquanto SUV e pickups perderam grande parte da visibilidade, os carros ligeiros (como o Accord e o Camry) registaram reduções pequenas, inferiores a 8%.

O IIHS desenvolveu uma nova técnica que utiliza uma câmara de 360° e software especializado para criar mapas de ângulos mortos dos veículos. Isso permitirá comparar facilmente diferentes modelos e perceber como o design influencia o risco de atropelamentos e acidentes.

Os investigadores alertam que a diminuição da visibilidade pode estar ligada ao aumento das mortes de peões e ciclistas, que cresceram mais de 35% nos últimos 25 anos.