A Microsoft e a Google têm lutado no mercado dos browsers para garantir que a sua proposta é a mais usada. Claro que a escolha tem recaído sobre o Chrome, mas a gigante do software não perde a esperança de conquistar a sua posição. A mais recente confusão é um bug misterioso do Windows impede que o Chrome seja iniciado.

Nas últimas duas semanas, uma funcionalidade de controlo parental da Microsoft tem vindo a impedir os utilizadores de PC de usar o Chrome. O browser, concorrente do Edge, simplesmente não abre. Este bug não vai melhorar a reputação da Microsoft entre os utilizadores da Internet e em especial do Chrome.

A Microsoft tem uma forte rivalidade com o Chrome. A empresa já utilizou truques bastante criativos para empurrar os utilizadores do Windows para o seu próprio browser, o Edge. Por exemplo, uma atualização do sistema operativo interrompeu a funcionalidade padrão do browser. A empresa enviou spam aos utilizadores do Chrome para os forçar a migrar para o Bing. Também inseriu anúncios Edge na página de download do browser da Google.

O mais recente parece mais um bug do que uma intenção maliciosa, mas, tendo em conta as tentativas anteriores, ainda é preciso cautela. A funcionalidade de controlo parental Family da Microsoft — também utilizada nas escolas — começou a bloquear a utilização do Chrome há duas semanas. O browser já não abre no Windows.

Apenas o Chrome é afetado e o Opera e o Firefox mantêm-se totalmente funcionais. Alguns utilizadores conseguiram restaurar o comportamento normal do Chrome alterando o nome da aplicação para "Chrome1.exe" em vez de "Chrome.exe". Também é possível desativar a funcionalidade de filtragem de sites inadequados para restaurar a utilização normal do Chrome, mas, neste caso, as crianças podem aceder a todos os sites.

A Microsoft está a investigar a causa do bug. Não houve comunicação direta com a Google sobre este problema misterioso. Um engenheiro do Chromium indicou a 10 de junho que nenhuma correção estava planeada no momento.

Assim, espera-se que muito em breve a solução seja lançada, mas partindo da Microsoft. Até lá, sem outra alternativa, os utilizadores devem usar o Edge ou outro browser, como o Firefox ou outra proposta que esteja