Google pode ter a solução para a falta de RAM e de uma forma simples

A IA passou a exigir quantidades massivas de RAM para funcionar. Esta procura aumentou o preço da memória para recordes históricos, criando uma escassez global. No entanto, uma nova descoberta da Google chamada TurboQuant pode mudar tudo.

Google terá solução para falta de RAM

Revelado antes da conferência ICLR 2026, o TurboQuant é um algoritmo de compressão especializado, concebido especificamente para Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs). De acordo com a Google, este método pode reduzir a memória necessária para executar um modelo de IA até seis vezes. Por outras palavras, permite que uma IA "recorde" os seus cálculos anteriores usando apenas uma pequena parte do espaço físico de hardware que era anteriormente necessário.

A chave do TurboQuant está na sua eficiência. No mundo da IA, os modelos utilizam algo chamado "cache de chave-valor" para armazenar o contexto. Desta forma, não precisam de reprocessar uma conversa inteira cada vez que faz uma nova pergunta. Este cache é um notório consumidor de RAM.

O TurboQuant utiliza técnicas avançadas de "quantização". Trata-se de uma forma de simplificar os dados utilizados pela IA sem perder a precisão. A Google afirma que estes métodos operam perto dos "limites inferiores teóricos", o que significa que são tão eficientes quanto a física permite.

TurboQuant é uma solução simples

Muitos acreditam que a "crise da RAM" ainda não terminou. Embora o TurboQuant torne os modelos atuais mais eficientes, também abre caminho para projetos de IA ainda mais ambiciosos. Como os especialistas da SemiAnalysis salientaram, quando se remove um estrangulamento, os programadores geralmente respondem criando sistemas ainda mais poderosos que, eventualmente, preenchem esse espaço extra de qualquer forma.

Embora seja um sucesso em laboratório, ainda não está pronto para chegar ao seu computador pessoal amanhã. A implementação em larga escala leva tempo.

Além disso, muitos pedidos de memória para o próximo ano já foram fechados por grandes corporações. No entanto, esta inovação oferece uma luz ao fundo do túnel muito necessária. Se a IA puder tornar-se seis vezes mais eficiente apenas através de software, poderemos ver a escassez global de RAM diminuir bem antes do final da década.