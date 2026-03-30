GNR: apanhados quase 73 mil veículos sem inspeção em 2025

Circular sem inspeção periódica obrigatória continua a ser uma realidade preocupante em Portugal. Os números mais recentes divulgados pela Guarda Nacional Republicana mostram que milhares de condutores continuam a ignorar esta obrigação legal, com impacto direto na segurança rodoviária.

Inspeções: 73 mil infrações num ano… dá 200 por dia!

De acordo com a GNR, ao longo de 2025 foram detetados quase 73.000 veículos a circular sem inspeção válida. Em termos práticos, isto significa uma média de cerca de 200 infrações por dia.

Outro dado relevante: um em cada quatro casos foi registado nas áreas de Lisboa e Porto, o que evidencia uma maior concentração nos principais centros urbanos do país.

2026 começa com números elevados! Atenção ao valor das multas

Até ao dia 23 de março de 2026, já foram detetados mais de 17.000 veículos em incumprimento. Só no mês de janeiro foram registados 6.782 casos, mostrando que o problema continua bem presente nas estradas nacionais.

Circular sem inspeção válida pode sair caro. As consequências incluem:

Coimas que podem ultrapassar os 250€

Possível apreensão de documentos

Obrigação de realizar uma inspeção extraordinária

Apesar das ações de fiscalização e campanhas de sensibilização levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana, os números mostram que ainda há um longo caminho a percorrer.