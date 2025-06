WhatsApp prepara assistente de escrita com IA para melhorar mensagens

O WhatsApp está a dar mais um passo em direção a mensagens mais inteligentes com a sua nova funcionalidade de Ajuda à Escrita. Está a testar um assistente de escrita privado com IA. Esta ferramenta irá ajudar os utilizadores a melhorar as suas mensagens enviadas, mantendo total privacidade. Conheça melhor o que está a caminho.

Recentemente, o WhatsApp introduziu uma funcionalidade que resume, de forma privada, as mensagens não lidas. Isto facilita a rápida atualização de conversas em grupo ou chat por parte dos utilizadores. Agora, o foco está a virar-se para a assistência à escrita.

Com o lançamento do WhatsApp beta para Android, versão 2.25.19.8, disponível na Google Play Store, está em testes uma nova ferramenta. Irá melhorar a forma como as mensagens são escritas, sem comprometer a privacidade do utilizador. Esta funcionalidade ajuda os utilizadores a reformular ou refinar as suas mensagens. Foi desenvolvido com a IA do Meta e conta com uma funcionalidade chamada Processamento Privado.

Este sistema garante que todo o melhoramento das mensagens acontece diretamente no dispositivo do utilizador. Nada é enviado para o Meta, WhatsApp ou qualquer outra parte. Assim, as suas mensagens permanecem privadas e seguras. O WhatsApp está a adicionar um toque divertido e útil ao permitir que os utilizadores reescrevam mensagens em vários tons:

Profissional : Perfeito para conversas de negócios, e-mails formais ou comunicação no local de trabalho. Este tom fará com que a sua mensagem soe mais refinada e respeitosa.

: Perfeito para conversas de negócios, e-mails formais ou comunicação no local de trabalho. Este tom fará com que a sua mensagem soe mais refinada e respeitosa. Engraçado : acrescenta humor ou um toque lúdico às suas mensagens — ótimo para conversar com os amigos.

: acrescenta humor ou um toque lúdico às suas mensagens — ótimo para conversar com os amigos. Apoio : esta opção ajuda a criar mensagens gentis e empáticas para alguém que está a passar por um momento difícil.

: esta opção ajuda a criar mensagens gentis e empáticas para alguém que está a passar por um momento difícil. Claro e corrigido: a IA ajudará a corrigir problemas de gramática ou clareza, tornando a sua mensagem mais fácil de compreender.

Cada opção de tom oferece até três sugestões para os utilizadores escolherem. Pode então selecionar a que mais se adequa ao seu estilo ou manter a mensagem original.

Tudo isto é feito a título privado, graças ao sistema de Processamento Privado do Meta. Esta tecnologia utiliza ligações encriptadas e encaminhamento anónimo, garantindo que nenhuma mensagem sai do seu telemóvel. Mesmo que envie feedback sobre o desempenho da Ajuda à Escrita, o WhatsApp não terá acesso à mensagem em si — apenas à sua opinião sobre a sugestão da IA.

Esta funcionalidade é opcional. O WhatsApp não altera as mensagens automaticamente. Quem não quiser utilizar a Ajuda de Escrita, pode simplesmente ignorar o botão ou desativar a opção nas definições. A funcionalidade de Ajuda para Escrita ainda não está disponível para todos. Está em fase beta e será lançado numa atualização futura. Quando for lançado oficialmente, promete tornar as mensagens mais expressivas, precisas e divertidas, sem nunca sacrificar a privacidade.