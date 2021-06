COVID-19: 6.700 suspeitas de reações adversas à vacina em Portugal

O processo de vacinação decorre a bom ritmo em Portugal. Depois da entrada do Vice-almirante Gouveia e Melo para a Task Force da vacinação tudo mudou. Relativamente a reações adversas à vacina em Portugal foram registados quase 6.700.

Os dados são do Infarmed que publicou recentemente um relatório com toda a informação.

Quase 6.700 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a COVID-19 foram registadas em Portugal e houve 44 casos de morte comunicados em idosos com várias doenças, mas não está demonstrada a relação causa-efeito, segundo o Infarmed.

Até final de maio foram notificadas 6.995 reações adversas, a maior parte (68,3%) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, com 4.782 casos, seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 1.509, a da Moderna, com 387, e a da Janssen, com 17 casos.

O Infarmed sublinha, contudo, que “a notificação no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância não pressupõe necessariamente a existência de uma relação causal com a vacina administrada” e que a vacinação contra a COVID-19 “é a intervenção de saúde pública mais efetiva para reduzir o número de casos de doença grave e morte originados por esta pandemia”.

Os dados do Infarmed indicam que por cada 1.000 doses administradas foram comunicadas 1,21 reações no caso da Pfizer (Comirnaty), 1,24 no caso da AstraZeneca (Vaxzevria), 0,74 referentes à Moderna e 0,16 à vacina da Janssen.

No total de 5.790.080 doses administradas, o Infarmed registou 44 notificações de casos de morte em idosos com outras comorbilidades e em que não está demonstrada a relação causal com a vacina administrada.

Das reações registadas, 3.957 referem-se a casos não graves (59,1%) e 2.738 a casos graves (40,9%), refere o Infarmed, sublinhando que a maior parte (90%) das reações adversas a medicamentos classificadas como graves se referem a “casos de incapacidade, maioritariamente temporária”.

As 10 reações mais notificadas referem-se a casos de:

Reação no local de injeção (3.250)

Dores musculares ou nas articulações (3.007)

Dores de cabeça (1.964)

Febre (1.800)

Astenia, fraqueza ou fadiga (1.123)

Náuseas (773)

Tremores (687)

Alterações/aumento dos gânglios (569)

Eritema/eczema ou erupção (481)

Parestesias (400), ou seja, sensação de formigueiro ou picadas.

