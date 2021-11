realme Band 2 – a nova smartband que monitoriza até 90 atividades físicas

A realme tem na sua linha de smartphones o grande foco, mas existem produtos que vão surgindo e interagindo de forma bastante imersiva entre si. A nova smartband realme Band 2 é um produto bastante acessível, garante autonomia até 12 dias e ainda monitoriza até 90 atividades desportivas.

Venha conhecer mais.

Smartband realme Band 2

A realme conta com vários produtos no segmento dos relógios inteligentes. São propostas das mais completas às mais básicas, no entanto, têm como base o preço justo face às especificações.

A nova smartband Band 2 apresenta-se com um ecrã grande, a cores, de 1,4". É possível personalizar o mostrador com uma das mais de 50 watch faces disponíveis. A bracelete de 18mm pode ser alterada facilmente, tendo várias opções para diferentes ocasiões.

A banda de desporto vem com um sensor GH3011 que permite monitorizar os batimentos cardíacos de forma continuada ao longo das 24 do dia, podendo mesmo ser emitidos alertas quando existirem alterações bruscas na monitorização. Inclui também um oxímetro para medir os níveis de oxigénio no sangue.

Para quem quer perceber como estão a ser as suas noites de sono e poder melhorar até o tempo de descanso, a realme Band 2 faz também uma monitorização completa, com um relatório onde é indicado o tempo de sono leve, profundo e até o sono REM.

Com resistência a água até 5ATM, a realme Band 2 pode ser usada em desportos dentro de água. No entanto, tem a capacidade de monitorizar mais umas dezenas de atividades, sendo um excelente aliado no momento de meter o corpo a mexer.

Quanto à autonomia, a marca garante 12 dias de utilização. A smartband ainda pode ser ligada ao smartphone para controlar algumas ações e até dispositivos inteligentes, recebe notificações e todas as informações recolhidas podem ser consultadas depois numa app dedicada.

A nova smartband realme Band 2 está disponível por cerca de 34€ (IVA incluído) por um preço promocional 11.11, válido até ao dia 13 de dezembro às 7h59.

realme Band 2