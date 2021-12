Sony revela novidades Gran Turismo 7, Spider-Man e Uncharted

A Sony Playstation revelou recentemente novidades sobre 3 dos seus exclusivos mais importantes: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Uncharted e Gran Turismo 7.

Venham ver quais as novidades agora apresentadas.

Deep Forest Raceway regressa em Gran Turismo 7

A Sony anunciou recentemente, a presença de Deep Forest Raceway em Gran Turismo 7, que sai em 2022. Num vídeo de gameplay, capturado na PlayStation 5, é possível ver uma volta completa nesta pista fictícia, mas extremamente marcante para a série.

Gran Turismo 7 apresentará mais de 420 carros disponíveis na Brand Central e no concessionário de carros usados logo a partir do dia de lançamento (4 de março de 2022), com a promessa de recriar o visual e o manuseio de carros clássicos e supercarros topo de gama com um detalhe sem paralelo.

Cada carro terá um comportamento diferente e uma condução única que podem ser experimentadas ao longo de mais 90 circuitos e em condições climatéricas dinâmicas.

O Gran Turismo 7 usufruiu das capacidades da PlayStation 5, tais como visuais deslumbrantes com suporte para 4K e HDR a 60 FPS, Ray Tracing que possibilita captar fotos com realismo extraordinário, SSD ultraveloz que permite carregamentos rápidos, gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense onse será possível sentir a vibração de cada carro. Por outro lado, através do feedback háptico, é possível sentir a posição na estrada, desde as ligeiras irregularidades no asfalto até às saliências das bermas.

Forza Horizon 5 Entretanto, uma nota de realce para o facto de Forza Horizon 5 já ter alcançado a meta dos 10 milhões de jogadores desde a sua estreia. O jogo converteu-se assim, no maior lançamento na história da Xbox.

Edição Ultimate de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Por outro lado, a Sony Playstation revelou ainda a Edição Ultimate de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que é exclusiva da PlayStation 5.

Esta Edição Ultimate inclui a versão remasterizada do jogo original e da história de Marvel’s Spider-Man, os capítulos DLC de Marvel’s Spider-Man: A Cidade que Nunca Dorme e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, onde os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Entretanto, a Sony revelou ainda que já é possível reservar Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, para a Playstation 5, que será lançado a 28 de janeiro de 2022 e ficará disponível em 2022, pela primeira vez, na versão PC.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões é a versão remasterizada que reune Uncharted 4: O Fim de um Ladrão, onde Nathan Drake, forçado a regressar ao perigoso submundo que tentou abandonar, tem de decidir o que sacrificar para salvar aqueles de quem gosta, numa aventura épica à volta do globo com Sam, Elena e Sully, e Uncharted: O Legado Perdido, onde Choe Frazer terá de pedir ajuda à famosa mercenária Nadine Ross para recuperar um lendário artefacto indiano e mantê-lo fora do alcance de um impiedoso senhor da guerra.