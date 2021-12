Toyota quer que o cliente pague taxas mensais para usar tecnologia inteligente nos seus carros

A era das tecnologias mais avançadas no segmento automóvel está a desenvolver-se com toda a sua força. E não é apenas referente aos carros elétricos, mas também a todas as pequenas inovações tecnológicas inseridas nas várias funcionalidade dos veículos.

No entanto, de acordo com as informações agora reveladas, a Toyota quer que os clientes paguem uma taxa mensal de forma a usar tecnologia inteligente nos seus carros.

Toyota quer taxa mensais para colocar tecnologia inteligente nos carros

Segundo as informações recentes, a Toyota pretende que o cliente pague para colocar tecnologia inteligente nos seus carros. A ideia até poderá parecer correta, no entanto a fabricante japonesa está a mudar a estratégia e a criar um pacote de assinatura mensal paga onde o cliente começa por pagar para ter acesso à funcionalidade de início remoto através das chaves eletrónicas.

De acordo com o The Verge, o novo formato está inserido nos Serviços Conectados da Toyota. Desta forma, a empresa poderá oferecer aos clientes a opção de comprar estes novos serviços depois da compra de um novo carro da marca. O serviço inclui várias funcionalidades, como a já designada Ligação Remota, onde os proprietários ligam o carro remotamente através da chave, e o objetivo desta novidade é então oferecer ao cliente "recursos inteligentes" através de novos planos de assinatura mensal.

Tal como avança o The Drive, esta novidade está direcionada para os modelos Toyota de 2018 ou mais recentes.

Para já, a marca japonesa está a oferecer testes gratuitos do recurso de Controlo Remoto, no entanto a duração do mesmo depende do pacote de áudio inserido em cada veículo. Caso o cliente tenha o pacote Audio Plan, terá acesso a 3 anos de teste, enquanto os que tiverem o pacote Audio Premium podem usufruir do serviços por 10 anos.

No entanto, apenas alguns modelos da Toyota trazem atualmente suporte a estes pacotes. Depois disto, tal como podemos ver pelo documento oficial da Toyota, os clientes terão que pagar planos de 8 dólares por mês ou 80 dólares por ano para continuar a usufruir do serviço.

No documento do Controlo Remoto da Toyota, é também referido que o serviço permite que os clientes usem os smartwatches, smartphones e outros dispositivos inteligentes para iniciar os seus carros.