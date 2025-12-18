VPN na época festiva: acesso global, privacidade e a melhor oferta da iProVPN

Quantas vezes, durante a época festiva, surge aquela vontade de ver um filme, uma série ou um evento desportivo… e aparece o aviso: “Este conteúdo não está disponível na sua região”? Seja em casa, em viagem ou a visitar família noutro país, a iProVPN permite manter acesso total à Internet, sem restrições geográficas e com privacidade reforçada — algo cada vez mais relevante durante a holiday season.

🎄 Holiday Season VPN Deal – Oferta Black Friday prolongada 4 + 1 ano de VPN incluído

Desconto adicional de 20% com o cupão PPL20

com o cupão Preço final a partir de 0,52 USD/mês — poupança até 92% Ativar oferta festiva

Porque faz sentido usar uma VPN durante a época festiva

Entre viagens, redes Wi-Fi públicas, compras online, plataformas de streaming internacionais e chamadas de trabalho ocasionais, a exposição digital aumenta significativamente nesta altura do ano. A iProVPN responde a este cenário com uma infraestrutura sólida, estável e pensada para utilização diária, mesmo em períodos de maior tráfego.

Com mais de 350 servidores em mais de 60 países, a marca reforçou em 2025 os nós dedicados a streaming e gaming, garantindo menor latência e ligações consistentes — ideais para maratonas de séries ou jogos online durante as férias.

Principais vantagens da iProVPN

Acesso global sem bloqueios: desbloqueio de catálogos internacionais de forma simples.

desbloqueio de catálogos internacionais de forma simples. Privacidade reforçada: encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política No-Logs.

encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política No-Logs. Infraestrutura de alto desempenho: servidores até 10 Gbps para streaming em 4K.

servidores até 10 Gbps para streaming em 4K. Compatibilidade total: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, routers e consolas.

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, routers e consolas. Ligações simultâneas ilimitadas: ideal para famílias e vários dispositivos.

Funcionalidades pensadas para quem quer mais controlo

Bloqueio de anúncios e rastreadores: navegação mais limpa e segura.

navegação mais limpa e segura. Split Tunneling: escolha quais aplicações passam pela VPN.

escolha quais aplicações passam pela VPN. SmartDNS integrado: solução prática para dispositivos sem suporte VPN.

solução prática para dispositivos sem suporte VPN. Proteção DNS e IPv6: evita fugas de dados involuntárias.

evita fugas de dados involuntárias. Kill Switch: segurança total em caso de falha da ligação.

segurança total em caso de falha da ligação. IP dedicado (opcional): útil para acessos profissionais ou serviços sensíveis.

Campanha Black Friday mantida para a Holiday Season

Mesmo fora do pico da Black Friday, a iProVPN mantém ativa uma das campanhas mais agressivas do ano:

4 anos + 1 ano extra por apenas 0,66 USD/mês.

por apenas 0,66 USD/mês. Desconto adicional de 20% com o cupão PPL20 .

. Preço final: 0,52 USD/mês.

Como ativar a oferta em poucos minutos

Aceder ao site oficial da iProVPN. Escolher o plano 4 anos + 1 ano grátis. Aplicar o cupão PPL20. Finalizar a compra e começar a usar imediatamente.

VPN: uma ferramenta discreta, mas essencial

Uma VPN cria um túnel seguro entre o utilizador e a Internet, ocultando o endereço IP e protegendo os dados transmitidos. Durante viagens ou uso intensivo de redes públicas, esta camada adicional de segurança faz toda a diferença.

Privacidade fora das zonas de vigilância

A iProVPN está sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, fora das principais alianças de vigilância internacional. Combinando esta jurisdição com protocolos modernos e bloqueios nativos de anúncios e malware, oferece um ambiente digital fiável para lazer ou trabalho.

Conclusão

Na época festiva — seja em casa ou em viagem — manter liberdade digital, segurança e desempenho é essencial. A iProVPN apresenta-se como uma solução equilibrada e madura, com uma campanha Black Friday prolongada que continua a ser uma das mais competitivas do mercado.

Aproveite a Holiday Season VPN Deal e utilize o código PPL20 para garantir esta oferta.