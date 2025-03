WhatsApp prepara mudança radical! Quer a Meta AI como assistente do smartphone

Esta semana a IA deu um passo importante na Europa. A Meta AI está finalmente disponível, após meses de atraso por culpa do Regulamento dos Serviços Digitais (Digital Services ACT). Agora, o WhatsApp começa a avançar com as suas capacidades e quer que a Meta AI e esta IA seja o assistente do smartphone.

Pode ser surpreendente que o WhatsApp vá incluir a possibilidade da IA da Meta presente em segundo plano o tempo todo. A verdade é que dada a sua utilização constante, esta acaba por ser uma integração inteligente e até muito interessante, por tudo o que pode trazer de forma adicional.

Se já pode ser executado em segundo plano para o utilizador poder usar outras aplicações e continuar a fazer consultas, o interesse pelo Meta continua a crescer. Isto deve-se muito à concorrência existente da OpenAI e do ChatGPT ou do Gemini da Google, que está a ser introduzido em todos os telemóveis Android.

Agora, o WhatsApp está alegadamente a desenvolver uma funcionalidade que lhe permitirá iniciar uma sessão de chamadas com o chatbot Meta AI. Isto é identico ao modo de voz avançado do ChatGPT, mas com a estranha diferença de ser uma chamada.

Como pode ver na captura de ecrã, o WhatsApp explora a implementação de uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores conversar com o Meta AI mesmo que mudem para uma aplicação diferente do WhatsApp. Quando o utilizador entra na página da Meta AI, será iniciada automaticamente uma sessão de chamada para garantir uma interação mais fácil com o assistente e a capacidade de interagir com outras aplicações.

Para melhor compreender isto, é como se o Meta AI, através do WhatsApp, se tornasse um assistente de voz móvel. Isso permitirá aos utilizadores fazer perguntas ao Meta AI em tempo real sobre um site que estão a navegar. Ou seja, o Meta AI será capaz de identificar tudo o que está no ecrã fora do WhatsApp.

O objetivo da Meta com o WhatsApp, segundo o WaBetaInfo, através da sua IA generativa, é fornecer ao utilizador um assistente de voz que pode ser consultado a qualquer momento. Resta saber se esta nova experiência é bem-sucedida, por poder confundir os utilizadores do WhatsApp, habituados a utilizar a app para conversar com familiares e amigos, para, de repente, se verem com um assistente de IA com comando de voz para comunicar.