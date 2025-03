Samsung confirma que smartphones mais antigos vão receber a One UI 7.0

A Samsung tem trabalhado arduamente para trazer aos seus fãs a tão aguardada atualização One UI 7.0. Infelizmente, as estrelas não se alinharam e a Samsung foi obrigada a adiar o lançamento da atualização de software para abril. Agora, revelou mais uma novidade importante. Mesmo os modelos mais antigos vão receber esta atualização importante.

A gigante sul-coreana anunciou no início desta semana que o tão aguardado lançamento do One UI 7.0 terá início a 10 de abril nos Estados Unidos e a 7 de abril no resto do mundo. Juntamente com a data de lançamento, a Samsung revelou também alguns dos dispositivos Galaxy que receberão a atualização no próximo mês, e os flagships mais antigos não estavam na lista.

Felizmente, a Samsung prevê atualizar alguns dos seus telefones mais antigos de topo com a One UI 7.0, mas não os considerou suficientemente importantes para fazerem parte do anúncio original. A Samsung Singapura pensa de forma diferente, por isso a sua lista inclui alguns dos antigos flagships Galaxy e até vários tablets mais antigos.

Eis todos os dispositivos Galaxy que foram confirmados como os primeiros a receber a atualização One UI 7.0:

Série Samsung Galaxy S

Série Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Série Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Série Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Tab

Série Galaxy Tab S10

Série Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE Series

Série Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite

Como relatado antes, algumas das características de IA incluídas na atualização do One UI 7.0 não estarão disponíveis em muitos dispositivos Galaxy da Samsung, mesmo que sejam elegíveis para a atualização. A Samsung é clara a este respeito e refere que as funcionalidades de Assistência à escrita e Assistência ao desenho com inteligência artificial apenas estarão disponíveis em alguns modelos. Falamos das séries Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, série Galaxy Tab 10 e série Galaxy Tab S9.

Por outro lado, o Audio Eraser estará apenas disponível para as séries Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Tab S10. É também importante referir que o lançamento do One UI 7.0 terá início em datas diferentes.