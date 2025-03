Google segue OpenAI com o ChatGPT e deixa de exigir conta para usar a Gemini

É difícil acompanhar a Google o que tem trazido para a Gemini. A cada dia que passa surgem novas atualizações e funcionalidades, fazendo desta IA uma das mais interessantes. Agora, a empresa dá um grande passo importante e segue a OpenAI e o ChatGPT, ao deixar de exigir uma conta Google para usar a Gemini.

A OpenAI surpreendeu todos há algumas semanas quando abriu o ChatGPT Search e deixou de exigir uma conta para usar esta IA generativa. Este passo faz com que a sua utilização se expanda muito rapidamente, uma vez que é simples usar o chatgpt, sem qualquer conta ou autenticação. Isso torna a utilização imediata e muito flexível.

A Google segue agora este caminho e removeu a exigência de autenticação com uma conta Google. Acaba por adotar assim o movimento liderado pela OpenAI e imitando a sua própria experiência de motor de pesquisa. No entanto, existem certas imposições ao utilizar a Gemini sem uma conta no browser, especialmente porque o limitam a um modelo de linguagem maior e impedem a escolha de um que seja mais adequado.

A utilização foi limitada ao modelo Gemini 2.0 Flash, que é rotulado como o ideal para o uso diário nesta experiência totalmente gratuita. De fora ficam outros modelos como o Gemini 2.0 Flash Thinking, Deep Research e o novo modelo Personalization.

Existem outras funcionalidades que também não estão disponíveis sem fazer login. Não pode enviar ficheiros nem aceder ao histórico de conversas. É precisamente isso que faz com que a conversa termine para sempre quando o separador do browser é fechado. Tudo o que consultou com o Gemini, bem como as respostas, vão desaparecer.

Há, no entanto, E outra experiência muito importante. Como pode ser usada sem ter de fazer login, ao ativar o modo anónimo no browser, pode haver uma conversa privada, que não está ligada à conta do utilizador. O Gemini da Google é uma das IA que mais recolhe dados pessoais dos utilizadores em comparação com rivais como o ChatGPT ou o Claude.

Na primeira vez que aceder a gemini.google.com, terá de se clicar no botão de chat Gemini para aceitar os termos. Esta nova experiência está apenas disponível na versão web, uma vez que o Gemini no Android e iOS requer atualmente uma conta para operar esta IA generativa no smartphone.