ChatGPT perde milhões de utilizadores, mas o Claude dispara

Mais de três anos após o seu lançamento, o ChatGPT é uma referência em IA para milhões em todo o mundo. O chatbot da OpenAI foi o primeiro a ganhar força e capitalizou o momento para superar a Google e outras empresas. O problema é que este domínio está a diminuir e o ChatGPT sofreu uma queda sem precedentes na sua popularidade.

ChatGPT perde milhões de utilizadores

Segundo o relatório State of AI 2026 da empresa Sensor Tower, a quota de mercado do ChatGPT caiu para menos de 50% até ao final de maio de 2026. Embora o assistente ainda detenha 46,4% das preferências dos utilizadores, já não é o líder incontestável que antes dominava os seus concorrentes. O Gemini subiu para 27,7%, enquanto o Claude atingiu os 10,3%, deixando pouco para Grok, Perplexity, DeepSeek e Meta AI.

Em números absolutos, o ChatGPT continua a ser um fenómeno. O relatório refere que o assistente da OpenAI ultrapassou 1,1 mil milhões de utilizadores ativos mensais em maio, tornando-se a aplicação que atingiu essa marca mais rapidamente. Nem o TikTok, nem o Instagram, nem o YouTube conseguiram isso, embora o marco seja um pouco ofuscado por um rápido declínio na preferência dos utilizadores.

Segundo a Sensor Tower, vários acontecimentos aceleraram o declínio do ChatGPT. Um deles foi o acordo da OpenAI com o Departamento de Defesa dos EUA em fevereiro, que provocou um aumento repentino das desinstalações. Alguns utilizadores consideraram a medida pouco ética e optaram por migrar para o Gemini, Claude e outros chatbots.

Claude dispara e é quem mais ganha na IA

Outro fator é o crescimento do Gemini, que aumentou a sua quota de mercado após a Google o ter integrado em todo o seu ecossistema de serviços. Os analistas também consideram o Claude um fator que contribui para o declínio de utilizadores do ChatGPT. Neste caso, a IA ganhou reputação nas tarefas de produtividade graças ao Claude Code, e está a reduzir a diferença para o ChatGPT em termos de utilizadores.

Um fenómeno interessante surgiu com a IA da Anthropic. Segundo o relatório, o Claude tem a maior taxa de conversão do setor. Treze por cento dos utilizadores pagam uma subscrição, que lhes dá acesso a ferramentas como o Claude Code e o modelo Opus. Outro pormenor referido pela Sensor Tower é que os utilizadores do ChatGPT que instalaram o Claude passaram menos 5% de tempo no chatbot da OpenAI no mês seguinte.

A empresa de análise prevê que as aplicações de IA atinjam 2,3 mil milhões de downloads no primeiro semestre do ano. O tempo gasto a utilizar estas aplicações mais do que duplicará, passando de 17,2 mil milhões de horas para quase 36 mil milhões de horas até ao primeiro semestre de 2026. Apesar deste crescimento, empresas como a OpenAI, Google e Anthropic terão de competir para reter utilizadores e gerar mais receitas.