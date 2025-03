Está farto dos CAPTCHAs? Samsung tem uma solução simples para os evitar nos smartphones

Com a mente na segurança, muitas empresas apostam nos CAPTCHAs como uma proteção adicional. Claro que isso acaba por incomodar os utilizadores, pelo que a Samsung resolveu facilitar a vida a todos. Tem uma nova funcionalidade integrada na One UI 7 que evita que tenham de preencher CAPTCHAs online.

Entre adivinhar bicicletas e identificar sinais de trânsito, os CAPTCHAs tornaram-se um problema na web. A Samsung está ciente disso e oferece uma função integrada na One UI 7. Enquanto algumas são aceitáveis, outras rapidamente se tornam absurdas, à medida que clica em imagens desfocadas ou alinha peças de puzzle improváveis. É exatamente isso que a Samsung quer evitar com a sua mais recente atualização, a One UI 7.

A funcionalidade está oculta nas definições do brower da Samsung. A opção chama-se “Verificação automática”. Uma vez ativado, permite ignorar certos CAPTCHAs sem ter de ter de tomar qualquer ação. Tudo isto evitando que os dados pessoais dos utilizadores sejam recolhidos por sites de terceiros.

Para usufruir da novidade, é necessária a versão mais recente da app Samsung Internet (versão 27.0.9.84 ou mais recente, obtida na Galaxy Store). Em seguida, basta aceder ao menu do browser (canto inferior direito) > Privacidade > Antirrastreio inteligente > e ativar a Verificação automática. Fica bem escondida, mas uma vez ativada, pode ser uma ajuda interessante e importante.

Esta verificação automática limita também o envio dos dados pessoais do utilizador para serviços como os da Google, muitas vezes solicitados pelos CAPTCHAs. Ao fazê-lo diretamente no browser, a Samsung oferece um pouco mais de controlo sobre a privacidade.

O Samsung Internet pode não ser o browser mais conhecido, mas continua a destacar-se com estes pequenos extras. Entre o suporte de extensões, uma interface clara e menus personalizáveis, foca-se na simplicidade e na eficiência, como qualquer browser deveria ser.

Esta funcionalidade anti-CAPTCHAs é um argumento adicional a favor desta proposta da Samsung, especialmente para os que procuram uma alternativa ao Chrome. Por enquanto, a opção continua reservada para dispositivos que executem o One UI 7, como o Galaxy S25. Em breve deverá mais generalizada e aberta a todos.