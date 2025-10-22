WhatsApp: Meta quer acabar com as IA concorrentes e manter só a sua

A presença da IA da Meta no WhatsApp veio mudar esta rede e as suas apps. Isto garante o acesso à IA, mas trouxe um problema. Esta é apenas mais uma das acessíveis e que os utilizadores podem usar. Isso acaba agora, com a Meta a acabar com as IA concorrentes e manter só a sua.

Meta quer acabar com as IA concorrentes

A política atualizada da API do WhatsApp Business da empresa confirmou que os chatbots populares como o ChatGPT, Perplexity e Luzia serão removidos da plataforma. As novas regras entrarão em vigor a 15 de janeiro de 2026. Com esta mudança, a Meta pretende manter o foco do WhatsApp na comunicação entre empresas e utilizadores.

Os termos atualizados da API proíbem completamente o acesso à plataforma de grandes modelos de linguagem e sistemas de IA generativa. A Meta afirmou que a proibição abrange apenas chatbots de uso geral e que os bots com funções empresariais não serão afetados por esta decisão. Isto significa que o bot de encomendas de um restaurante continuará a operar no WhatsApp.

No entanto, os assistentes que interagem diretamente com os utilizadores, como o ChatGPT, Perplexity ou Luzia, deixarão de estar disponíveis na plataforma. Um porta-voz da Meta explicou a justificação para esta decisão: “A API do WhatsApp Business foi concebida para melhorar a comunicação das empresas com os seus clientes, e não para distribuir chatbots genéricos”.

WhatsApp perde assim muitos dos seus bots

A empresa afirmou ainda que os chatbots de terceiros criaram recentemente um elevado tráfego de rede e cargas de suporte técnico, impactando a estabilidade do sistema. Com esta mudança, a Meta está a migrar completamente a experiência do assistente virtual baseado em IA do WhatsApp para o seu próprio ecossistema.

A Meta AI continuará a ser a única assistente de chat oficial da plataforma. Bots como ChatGPT, Perplexity e Luzia serão completamente removidos do sistema até ao início de 2026. A OpenAI lançou a versão do ChatGPT para WhatsApp no ​​ano passado, enquanto a Perplexity lançou o seu assistente baseado em pesquisa no início de 2025. Ambos ofereciam funcionalidades avançadas, como texto, mensagens de voz e criação de imagens.

A decisão da Meta visa reduzir a sobrecarga de infraestrutura e proteger o seu modelo de receitas com mensagens empresariais. Segundo os especialistas, esta decisão reforça a abordagem de ecossistema fechado da Meta na sua estratégia de IA. A empresa procura manter a segurança dos dados e gerir a experiência do utilizador de forma centralizada. Esta situação parece determinar a direção do WhatsApp na competição de IA a longo prazo.