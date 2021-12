Tesla Model S com 682.000 quilómetros mostra uma realidade que muitos duvidam

Um dos problemas que tende a preocupar quem quer investir num carro elétrico é o preço da bateria quando chegar ao fim da sua vida. Já vimos preços astronómicos para a substituição e muita tinta já correu por esse motivo. Contudo, há exemplos de que nem tudo será assim complicado para a carteira. Um desses testemunhos chega-nos de um Tesla Model S que tem mais de 600 mil quilómetros e recusa-se a chegar ao fim de vida.

O elétrico é de 2015 e pertence a um condutor de San Diego, Estados Unidos, e até hoje o homem não tem nenhuma queixa do carro. Bem pelo contrário!

O Tesla dura, dura e dura...

Não é uma realidade nova, apesar de no mundo dos carros térmicos haver poucos exemplos, face ao número de carros nas estradas. Contudo, existem algumas ocasiões e há carros que chegam mesmo a um milhão de quilómetros. No entanto, a vida de um carro de combustão interna costuma ser uma dor de cabeça quando se trata de manutenção a determinado tempo de vida e de quilómetros feitos.

No que toca a manutenção, este é um ponto a favor dos elétricos. A vida útil destes carros poderá ser bem maior e com menos problemas, dada a sua menor complexidade técnica. Como prova disso, temos um Tesla Model S que viajou 424.000 milhas, o que equivale a um total de 682.000 quilómetros.

O caso deste carro Tesla Model S de alta quilometragem foi partilhado pelo utilizador do YouTube Branden Carlson, que viajou para San Diego, Califórnia, para ver como é conduzir um carro elétrico com este trajeto às costas e ver quais as reparações já efetuadas no Model S até este ponto.

Elétricos vão fazer muitas centenas de milhares de quilómetros

Esta visita e respetiva referência tem a ver com o recorde, que estará perto a ser atingido. A marca de hoje pertence a um condutor com o primeiro carro elétrico a atingir os 700.000 quilómetros e pertence a um condutor da Uber com o seu Model S.

Depois de 682.000 quilómetros era de se esperar que o Model S tivesse passado pela oficina várias vezes. Na realidade, até passou por algumas, mas a quilometragem entre cada uma das ocasiões reflete bem a confiabilidade deste modelo, que também deixou a fábrica com o pacote de garantia ilimitada, portanto, nenhum custo foi contabilizado em reparações e substituições de componentes principais.

Mas calma, para além de elementos de desgaste, vários componentes-chave foram substituídos ao longo do tempo, mas é notável que o motor elétrico traseiro permanece o mesmo que deixou a fábrica em 2015. No entanto, o motor elétrico frontal foi substituído. Agora, a substituição só se deu quando este já tinha 611.000 quilómetros. É obra!

E a bateria?

Sem dúvida que este é o componente que tanta indefinição traz a quem quer um elétrico. Mas os exemplos são cada vez mais fiáveis e duradouros. Segundo o que foi mostrado, esta também não é a mesma de origem, mas há uma particularidade. A bateria foi trocada quando tinha já conseguido percorrer 402.000 quilómetros.

Na verdade, este é um número que está muito acima do que é típico para a vida útil de qualquer automóvel. Além disso, isto significa que a duração da bateria atualmente instalada neste Model S da Tesla é de quase 290.000 quilómetros.

Claro que com tantos quilómetros e sendo um carro pesado, há outros elementos que tiveram de ser substituídos. Por exemplo, é referido que foi substituída a suspensão dianteira e traseira aos 600.000 km. Além disso, o sistema de infoentretenimento e o compressor de ar condicionado tiveram de ser substituídos aos 539.000 e 482.000 km, respetivamente.

Portanto, apesar do carro ter já algum material substituído, a marca do meio milhão está presente nessas alterações, o que não é para qualquer um. Claro que, o carro com garantia vitalícia, será sempre um carro muito económico, sendo assim um ótimo negócio para o proprietário. Nenhum custo é imputado ao proprietário deste Tesla Model S.