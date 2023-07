Os mais "maldosos" vão dizer que foi propositado este esquecimento. Até porque sem a palavra-passe do iPhone antigo de Boris Johnson, a investigação relacionada com a Covid-19 no Reino Unido fica comprometida. Os dados que estão no iPhone parecem importantes para o desenrolar do inquérito, mas o smartphone, com demasiadas introdução da palavra-passe errada poderá apagar tudo o que tem no seu interior.

Ingleses não acreditam no "esquecimento" da palavra-passe do iPhone

Boris Johnson não pôde fornecer ao inquérito sobre a Covid-19 as mensagens do WhatsApp do seu antigo iPhone porque se esqueceu do código de acesso. Isto é dececionante para o inquérito Hallett sobre a Covid - e para qualquer pessoa que esteja à espera de mexericos políticos - porque estas mensagens cobrem a primeira fase da pandemia, uma fase de pânico e vital, quando estavam a ser consideradas as grandes decisões sobre confinamentos, encerramento de fronteiras, entre outras medidas polémicas.

Sabendo que Boris Johnson tinha uma segurança elevada no seu iPhone, há receios de que tentativas infrutíferas de desbloquear o equipamento possam levar à sua desativação, possivelmente apagando dados, incluindo mensagens WhatsApp importantes da pandemia.

Aliás, basta o antigo primeiro ministro britânico ter ativada uma opção do iPhone que à décima tentativa falhada (Definições -> Face ID e código -> Apagar dados), leva o iOS a apagar totalmente, sem hipótese de recuperação, os dados do iPhone.

Mas como chegamos até este ponto?

As mensagens do WhatsApp no ​​iPhone antigo de Boris Johnson ainda não foram entregues ao Inquérito Covid-19 do Reino Unido porque ele "não se consegue lembrar" da palavra-passe, conforme relatado. Segundo o The Times, o ex-primeiro-ministro não conseguiu entregar o material ao inquérito, exigido depois que o governo perdeu a licitação para impedir a sua libertação.

Downing Street disse na segunda-feira que "todo o material necessário" foi enviado, depois que foi dado um prazo às 16h para cumprir uma decisão da Suprema Corte de entregar os cadernos não editados de Johnson, mensagens de WhatsApp e diários do seu tempo no 10 Downing Street.

O seu telefone antigo, contendo correspondência anterior a maio de 2021, foi objeto de preocupações de segurança, mas novos relatórios sugerem que o problema é que o Sr. Johnson não se consegue lembrar do código de acesso.

Um porta-voz de Boris Johnson disse à ITV News que o telefone está na posse dos advogados de Johnson, com especialistas técnicos nomeados pelo governo agora a trabalhar para recuperar o material com segurança do dispositivo.

Ele lutou contra o pedido da presidente do inquérito, a Baronesa Heather Hallett, para libertá-los, argumentando que não deveria ter que entregar material que é “inequivocamente irrelevante”.

Mas o argumento foi rejeitado na semana passada pela justiça, referindo que o facto de um pedido de material produzir "alguns documentos irrelevantes" não o "invalida" ou significa que "não pode ser legalmente exercido". O caso agora aguarda desenvolvimento sobre o "entrar" no iPhone de forma convencional ou... pensar numa alternativa!