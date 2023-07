Bugatti “fotografado” pelo radar a 388 km/h mas a multa pode não o apanhar

É um caso caricato, mas tem uma explicação. Se conduzir dentro dos limites de velocidade não será multado, mas se for muito acima, também parece que não será. Pelo menos é o caso que está a ser debatido na Bélgica, depois de um condutor ter passado acima dos 380 km/h no seu poderoso Bugatti Chiron. E multa? Nenhuma!

As infrações por excesso de velocidade são normalmente definidas como aquelas em que o veículo é registado a mais de 30 ou 40 km/h acima do limite de velocidade. No entanto, no ano passado, na Bélgica, um automobilista fez muito pior.

A imprensa noticiou que um condutor em fuga foi "apanhado" pelo radar a 388 km/h, quando circulava numa autoestrada onde o limite de velocidade é de 120 km/h. O que é ainda mais espantoso é o facto do condutor ter conseguido evitar as sanções normalmente aplicadas a uma infração deste tipo.

Bugatti mostra fragilidades dos radares a estas velocidades

Depois de se saber do resultado desta "aventura", a polícia foi contactada para dar a sua versão dos factos. Contudo, as autoridades foram evasivas, recusando-se a dar pormenores sobre o controlo que foi feito.

O local exato destas infrações não pode ser indicado, porque as investigações podem ainda estar em curso. Não podemos dar pormenores. O itinerário combinado com a região seria demasiado reconhecível.

Referiu a polícia belga.

O máximo que se sabe é que a infração foi cometida em 2022, por um automobilista que conduzia um Bugatti Chiron, um hipercarro superpotente capaz de ultrapassar os 400 km/h.

A polícia está um pouco embaraçada porque uma infração deste tipo, que deveria levar à perda da carta de condução, a uma multa pesada ou mesmo à prisão, pode ficar impune. Os radares de trânsito instalados na Bélgica dividem-se em várias categorias, cada uma capaz de registar diferentes velocidades máximas.

Embora os sensores instalados nas auto-estradas sejam os mais potentes, não estão homologados para velocidades superiores a 250 – 300 km/h. Para além destes limites, a fiabilidade das medições pode ser posta em causa.

A esta velocidade o carro precisa de 1,5 km de estrada para parar

Segundo as informações, se não for possível determinar com exatidão a velocidade a que o condutor circulava, este poderá escapar à sanção. É uma pena amarga, uma vez que este tipo de comportamento na estrada é particularmente perigoso. Os meios de comunicação social do país explicam que o Ministério Público de Tournai pediu um exame técnico do radar para determinar se a medição registada pode ser considerada fiável (e, por conseguinte, ser utilizada para efeitos de acusação).

Note-se que, à velocidade a que o veículo se deslocava potencialmente, seria necessário nada menos que 1,5 km para parar. Impossível, portanto, reagir a tempo em caso de perigo.

A estrutura das multas é um tanto curiosa na Bélgica. Se a velocidade máxima permitida for ultrapassada até 10 km/h, a penalização é de 53 euros. Posteriormente, será aplicada uma taxa de 6 euros por cada km/h excedido. Ou seja, dos 130 km/h aos 388 km/h, o condutor teria de pagar uma sobretaxa de 1.548 euros (que acresce aos anteriores 53 euros).

O problema é que, agora, o condutor precisa saber se o radar está bem calibrado e consegue registar estas velocidades para saber exatamente qual deve ser a multa a ser aplicada.