O WhatsApp parece focado em trazer para os utilizadores as novidades que estes pedem. A prova disso foi a possibilidade de usarmos a mesma conta em vários dispositivos. As novidades continuam a chegar e agora o WhatsApp vai permitir ter várias contas na mesma app em qualquer dispositivo.

Não há qualquer dúvida que o WhatsApp está a procurar melhorar o seu serviço e as suas apps. As novidades recentes mostram isso mesmo e o facto de podermos usar agora a mesma conta em vários equipamentos de forma independente vem reforçar isso mesmo.

Para mostrar que continua neste caminho, a equipa que desenvolve as apps do WhatsApp parece estar a apostar numa novidade. Quer inverter a mais recente novidade e passar a permitir que uma app possa ter presente várias contas a serem usadas ao mesmo tempo.

A descoberta desta novidade vem prometer muito para o futuro destas apps, que assim se tornam ainda mais úteis. Tal como acontece noutras propostas, será possível a um utilizador gerir e usar tudo de forma centralizada e unida.

Por agora a novidade foi encontrada na mais recente versão de testes do WhatsApp Business e mostra que está a ser desenvolvida. O mais interessante é que o código presente revela que esta será uma novidade que será alargada às versões dedicadas aos utilizadores normais.

Assim, e caso seja verdade, será simples a sua transposição para as restantes apps e para os restantes sistemas operativos onde o WhatsApp tem presença. Naturalmente que não existe um calendário para a sua chegada oficial, até porque ainda não chegou para testes dos utilizadores.

Com esta novidade de várias contas, os utilizadores podem gerir as suas conversas pessoais, discussões relacionadas ao trabalho e outras interações sociais numa única app. A separação garante que possam manter a privacidade, gerir notificações com eficiência e alternar entre diferentes contas sem a necessidade de usar apps do WhatsApp paralelas.