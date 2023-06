Na Alemanha já há missas dadas por Inteligência Artificial e os fiéis adoram!

Ultimamente muito se tem escrito sobre a Inteligência Artificial inserida em vários contextos. Mas as notícias que nos vão chegando mostram que esta tecnologia ainda poderá servir-nos em várias outras áreas. Na Alemanha, por exemplo, já se fazem missas através de um serviço criado pelo ChatGPT e parece que esta tem sido uma ideia que atrai muitos fiéis.

Missas IA criadas pelo ChatGPT são um sucesso na Alemanha

Pode parecer algo um pouco insólito, mas a verdade é que já existem algumas missas a serem dadas através da Inteligência Artificial. Segundo as mais recentes notícias avançadas pela Associated Press (AP), na passada sexta-feira (9), na igreja alemã de São Paulo, em Fürth, Baviera, foi realizado um culto cujo texto foi gerado pelo popular sistema ChatGPT da OpenAI.

A missa teve a duração de 40 minutos e foi dada através de avatares que surgiram num grande ecrã localizado na parte de cima do altar. Esta novidade cativou os fiéis, uma vez que mais de 300 pessoas participaram nesse mesmo culto.

Tudo aconteceu no âmbito de uma convenção designada Deutscher Evangelischer Kirchentag (Congresso da Igreja Evangélica Alemã), que se realiza de dois em dois anos no país e atrai sempre muitos participantes. Por sua vez, o serviço IA foi idealizado por Jonas Simmerlein, um teólogo e filósofo da Universidade de Viena, e incluiu orações e música. Segundo o que Simmerlein disse à Associated Press, este serviço era "cerca de 98% da máquina".

Numa fase inicial, o chatbot foi personificado através de um homem com barba que se pronunciou perante o público dizendo "queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui a pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na convenção deste ano de protestantes na Alemanha".

Simmerlein disse à AP que pediu ao ChatGPT para serem incluidos salmos, orações e uma bênção no final, dizendo ao sistema que "estamos num congresso de igreja, tu és um pregador... como seria o culto na igreja?".

Segundo a AP, a reação dos participantes foi mista. Alguns riram-se devido ao que estavam a assistir, outros levaram o culto a sério e houve também quem ficasse algo incomodado com a falta de emoções do pregador. "Não havia coração nem alma", disse uma fiél de 54 anos, profisisonal de TI. Já Marc Jansen, um pastor de 31 anos, disse que "realmente pensei que fosse pior. Mas fiquei positivamente surpreso com o quão bem funcionou. Além disso, a linguagem da IA funcionou bem, embora às vezes ainda fosse um pouco instável".

Simmerlein adiantou que a sua intenção não é substituir os líderes religiosos, mas tornar a IA numa ferramenta de apoio. "A inteligência artificial vai cada vez mais dominar as nossas vidas, em todas as suas facetas. E é por isso que é útil aprender a lidar com ela", explicou.