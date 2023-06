Apesar de já ter sido apresentado, o iOS 17 ainda terá muitas novidades para revelar. Segundo os rumores, no novo sistema operativo haverá uma particularidade curiosa que levanta a dúvida: será mesmo verdade que o iOS 17 vai bloquear a gravação de vídeos em concertos?

Uma novidade no iOS 17?

Mesmo tendo sido apresentadas muitas das próximas novidades e melhorias do iOS 17, há muitas que apenas agora estão a ser descobertas. Estas surgem da experimentação dos programadores e curiosos, que vão investigando e experimentando o que está acessível nas versões beta do novo sistema do iPhone.

Entre as muitas já reveladas, uma em particular tem estado a ser debatida e a despertar interesse. Surgiu de Soren Iverson, designer do Cash App, e revela que um novo recurso no iOS 17 pode bloquear o iPhone se o utilizador filmar um concerto por muito tempo. A mensagem mostrada nesse caso seria: "Faça uma pausa e aproveite o espetaculo".

iOS camera lock if you record too much concert footage pic.twitter.com/Mfg89toNT1 — Soren Iverson (@soren_iverson) June 13, 2023

iPhone não deixa gravar concertos

Esta possibilidade rapidamente levou a uma discussão entre os seguidores de Soren Iverson. A questão da legalidade e da autoridade da Apple em tomar estas decisões foram os temas mais debatidos e com diferentes opiniões por parte dos utilizadores.

Um pormenor interessante surge, no entanto, nesta questão e nesta suposta nova funcionalidade do iOS 17. Soren Iverson é conhecido por revelar alguma informação que resulta da sua imaginação e capacidade de interpretação. Infelizmente, este parece ser mais um caso de algo que não existe, mas seria interessante de estar no novo sistema do iPhone.

Apple já tem esta patente registada

Apesar de esta situação parecer ser mais um wishful thinking, por parte de Soren Iverson, não deixa de ter um fundo de verdade. A Apple, em 2016, registou uma patente que tratava de uma situação similar. Descrevia uma câmara capaz de detetar um sinal infravermelho e interpretar os dados. Esse pode ser usado para desativar a fotografia e a gravação de vídeo.

Ainda que possa ser algo, potencialmente interessante, o mais provável é que seja apenas uma falsa novidade do iOS 17. A Apple poderia implementar esta nova funcionalidade, mas aparente não é ainda com esta versão do sistema operativo do iPhone. A questão é, também, quer gostaria de a ver implementada.