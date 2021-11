As notificações no Android são uma fonte de informação que muitos consultam constantemente. Estas refletem as novidades nas apps e nos serviços que estão presentes, mostrando tudo o que de novo está presente.

Como sempre, podemos não acompanhar todas as publicações e assim, na One UI da Samsung, temos uma forma de ajuda. É possível ativar uma configuração que fará com que não perca nenhuma notificação.

Com a One UI, a Samsugn tem melhorado o que a Google oferece no Android. Esta sua personalização vai mais longe e oferece aos utilizadores algumas funcionalidades extra, que a marca entende serem essenciais para este sistema.

Entre estas melhorias temos uma que pode ajudar no momento de recebermos notificações. Esta vai ajudar a recordar todas as notificações recebidas e assim mostrar ao utilizador tudo o que estará a perder.

Para ativarem esta opção na One UI da Samsung devem abrir as Definições e depois escolher a opção Notificações (passo 1). Aqui dentro, perto do final, devem encontrar a entrada Definições avançadas. Avancem com a escolha desta nova opção (passo 2).

O passo seguinte passa por ativar o interruptor associado à opção Lembrete de notificações (passo 3). De seguida, e com esta opção ativa, podem alterar mais algumas opções. Devem por isso carregar na zona associada a esta opção (passo 4).

Aqui vão ter agora mais um conjunto de opções da One UI da Samsung. Podem escolher como estes lembretes de notificações vai ser apresentado, ou seja, com ou sem vibração. Esta é uma opção facultativa, mas que pode ajudar o utilizador

Uma das mais importantes opções está abaixo, na área "Lembrar a cada" (passo 6). Aqui podem definir o tempo de intervalo para estes lembretes serem apresentados. Podem escolher 3, 5, 10 ou 15 minutos, sendo esse o tempo que o sistema irá assumir.

Por outro lado, podem escolher quais as apps que vão ter acesso a esta funcionalidade da One UI da Samsung (passo 7). Escolhem quais as que querem que sejam repetidas e as que ficam de fora, por não serem interessantes para o utilizador.

Importa recordar que não podem eliminar as notificações que querem que sejam recordadas. Se o fizerem esta simplesmente deixam de ser recordadas, uma vez que parecem não interessar ao utilizador. Esta é uma simples opção da One UI Samsung, mas que abre a porta a não se perder qualquer notificação importante, mesmo que seja vista mais tarde.