A presença da Xiaomi no mercado de smartphones tem estado a crescer de forma exponencial. Se até agora era uma marca com grande visibilidade, tem sabido aproveitar e crescido para se tornar uma das maiores marcas no universo dos smartphones.

Com metas bem definidas para a sua posição, tem procurado ultrapassar a Apple e conquistar o segundo lugar da tabela. Após ter assumido esse lugar em vários mercados, consegue agora um destaque ainda maior. Já conseguiu ultrapassar a Apple no mercado global de smartphones.

Com a Samsung confortável no topo da tabela do mercado dos smartphones, o alvo a abater tem sido o segundo classificado. A Apple é a escolha óbvia e a empresa que todos querem bater no número de smartphones colocados no mercado.

Os dados que a Canalys mostra agora revelam que a Apple terá novamente perdido a sua segunda posição para um concorrente direto. Falamos da Xiaomi, que terá dados mais um salto e assumido a posição que há alguns anos procura conseguir.

Estes são ainda dados provisórios e que apenas uma empresa avança, mas mostram que o mercado dos smartphones mudou. A Xiaomi tem agora uma quota de mercado de 17%, com o maior crescimento de todas as marcas, 83%.

A Apple perde a sua segunda posição, mais uma vez, para a Xiaomi e fica com uma quota de mercado de 14%, com um crescimento de apenas 1%, o menor desta tabela. Já a Samsung mantém o topo da lista, com 19% de quota de mercado e 15% de crescimento.

Os 2 últimos lugares estão entregues aos anteriores ocupantes, 2 marcas também em crescimento nos últimos meses. Falamos da OPPO e da Vivo, que têm 10% de quota de mercado cada uma. Em termos de crescimento estão novamente próximas, com 28% e 27%, respetivamente.

Esta é uma mudança importante e mostra como o mercado está a mudar. São dados de apenas uma empresa, mas que podem revelar uma tendência. A Xiaomi tem de ganhar uma distância ainda maior para garantir esta posição, pois em setembro a Apple voltará ao mercado com o novo iPhone e com números de vendas que vão disparar.