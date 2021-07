GeForce Now da Nvidia já conta com mais de 1.000 jogos na nuvem

A Nvidia é das marcas mais fortes no segmento dos jogos eletrónicos. E para além das potentes placas gráficas, a empresa norte-americana também tem apostado forte na sua plataforma de jogos na nuvem.

Segundo as informações mais recentes, o serviço GeForce Now já conta com mais de 1.000 jogos. Como consequência, esta é então a primeira plataforma de jogos na nuvem a alcançar estes números.

GeForce Now passa os 1.000 jogos

O GeForce Now tornou-se agora na primeira plataforma de jogos na nuvem a passar a marca de 1.000 jogos disponibilizados. O serviço da Nvidia foi lançado publicamente a 4 de fevereiro de 2020 e já é atualmente uma plataforma líder no segmento dos jogos eletrónicos. E devido à sua forma de funcionamento, o GeForce Now já está um passo à frente dos restantes serviços da concorrência.

Desta forma, depois que foram adicionados novos jogos na plataforma nesta quinta-feira, a plataforma da Nvidia ultrapassou uma marca muito importante que a faz, mais uma vez, superar os rivais.

Como comparação, o Google Stadia tem 185 jogos na sua biblioteca, o Amazon Luna disponibiliza mais de 100, o PlayStation Now conta com cerca de 700 títulos e o Xbox Game Pass oferece aos jogadores 269 escolhas.

Uma das vantagens do GeForce Now é realmente a sua forma de funcionar. Para executar um jogo no serviço da Nvidia, o utilizador necessita apenas de ter o jogo no Steam ou Epic Games. Ou seja, na prática qualquer jogo presente nessas plataformas pode ser compatível com o GeForce Now, bastando apenas que os programadores permitam essa mesma compatibilidade.

De entre os mais de 1.000 jogos disponibilizados na plataforma da Nvidia, encontra-se o The Witcher 3: Game of the Year edition, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Rocket League, Fortnite, entre outros.

Foi também através desta plataforma que o jogo Fortnite regressou ao iOS da Apple.

O GeForce Now está disponível num plano gratuito básico, ou um plano completo por 9,99€ mensais.