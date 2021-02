Os números não mentem e é claro que o ano de 2020 foi desastroso para as marcas e para os mercados. A pandemia de COVID-19 empurrou todos para casa e fez descer as vendas para valores que há muitos anos não eram vistos.

Ainda assim, e contra corrente, algumas marcas conseguiram prosperar e crescer. Os mais recentes dados mostram que a Xiaomi conseguiu bater todos nos mercados da Europa e subir a uma posição que aguardava há muito tempo.

Um crescimento único da Xiaomi

Há muito tempo que a Samsung dominava o mercado das vendas de smartphones na Europa. As mudanças têm existido, como vimos com a Huawei a ultrapassar a Apple, mas limitavam-se a essas oscilações pontuais.

Agora uma mudança aconteceu, resultado da pandemia e de um comportamento anormal do mercado. A Xiaomi conseguiu crescer de forma exponencial e ocupou a terceira posição. Se pode parecer pouco, a verdade é que em 2020 cresceu 85%.

Apple e outros perderam na Europa

Este resultado vem da conquista que conseguiu fazer a outras marcas. Destaca-se a perda de 4% da Apple, os 12% da Samsung e os 62% da Huawei. Todas estas perdas foram absorvidas pela Xiaomi em vendas durante 2020.

Outras duas marcas que se destacam, pela positiva foi a OPPO e a Realme, com crescimentos de 68% e 420% face a 2019. Importa recordar que estes crescimentos se devem a uma adesão forte às marcas, que chegaram à Europa há pouco tempo.

2020 foi anormal em qualquer mercado

Quanto a 2020 e aos mercados da Europa de smartphones, o domínio recaiu na Apple. A Counterpoint aponta como inteligente a decisão de atrasar o lançamento do iPhone 12, o que levou a um aumento de vendas no final do ano. Por um lado aumentou a longevidade do modelo anterior e por outro aumentou a expetativa pelo novo modelo.

Com quebras de 14% face a 2019, o ano que terminou trouxe muitos desafios e muitos constrangimentos às marcas. O mercado estagnou para a maioria e isso reflete-se agora nos números apresentados. Mesmo que pontuais, os crescimentos revelam-se importantes e muito prometedores para 2021.