Steam Deck: consola portátil da Valve chega em dezembro a partir de 419 euros

No final de maio, algumas informações davam conta que a Valve, dona da popular plataforma de jogos Steam, estaria a desenvolver a sua própria consola portátil.

Mas há agora mais novidades pois a empresa anunciou oficialmente este equipamento, designado de Steam Deck. Segundo as informações, a consola vai chegar no mês de dezembro, ainda a tempo do Natal, com um valor a começar nos 419 euros.

Valve anuncia a sua consola portátil Steam Deck

Finalmente a Valve anunciou nesta quinta-feira (15) a sua consola de videojogos portátil Steam Deck. De acordo com as informações, este equipamento vai conseguir executar grandes títulos AAA através de uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD, criada numa parceria entre ambas as empresas. A APU tem o nome de código Van Gogh, é baseada na arquitetura Zen 2 com gráficos RDNA 2 e, segundo o Steam, permite o desempenho mais do que suficiente para os jogos AAA.

Esta APU da AMD conta com um processador Zen 2 de 4 núcleos e 8 threads com clocks que variam entre 2,4 e 3,5 GHz, capaz de 448 GFlops FP32. A APU RDNA 2 terá 8 unidades de computação e clocks entre 1,0 e 1,6 GHz, conseguindo até 1.6 TFlops FP32. Por sua vez, este chip terá um consumo de energia entre 4 a 15 watts.

A consola contará com 16 GB de memória RAM LPDDR5 e estará disponível em três versões diferentes. A mais simples terá 64GB eMMC (PCIe Gen 2); outra de 256 GB SSD NVMe (PCIe Gen 3); e 512 GB SSD NVMe de alta velocidade (PCIe Gen 3). No entanto, todos os modelos contam com um slot para microSD de alta velocidade.

O ecrã será um LCD de 7 polegadas com taxa de atualização de 60Hz e brilho de 400 nits. Terá um sensor de luz ambiente e resolução de 1280 x 800 pixels. Portanto, estamos a falar de uma consola ligeiramente maior do que a Nintendo Switch.

Segundo a Valve, a consola Steam Deck foi criada para longos períodos de jogo. A criadora diz ainda que “a parte de trás foi esculpida para caber confortavelmente em vários tamanhos diferentes de mãos”.

A consola conta com:

Botões A/B/X/Y

D-pad

Botões analógicos L e R

Botões superiores L1/L2 e R1/R2

Quatro botões traseiros para funções personalizadas

Botões menu e visualizar

Dois botões analógicos em tamanho real

Dois trackpads de 32,5mm² com feedback háptico

A Steam Deck terá também som stereo com processamento exclusivo para áudio, microfone duplo, suporte para 3 conectores de 3.5mm, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz. Vai trazer uma bateria de 40 Whr (Watt por hora), o que garante ao jogador uma experiência de jogo de 2 a 8 horas, de acordo com as informações da Valve.

Segundo a empresa, a consola pode ser levada para qualquer lado e basta apenas ligar, entrar e jogar. A Valve adianta que “a sua biblioteca Steam já está na Deck. Basta ligar e entrar. Os seus jogos e amigos estarão lá”.

Preço e disponibilidade

De acordo com as informações disponibilizadas, o modelo mais simples de 64 GB custará 419 €; o de 256 GB terá um preço de 549 €; e o topo de gama com 512 GB vai custar 679 €.

A Steam Deck vai chegar ao mercado a partir do mês de dezembro e as primeiras regiões a recebê-la são os Estados Unidos, Canadá, Europa e Reino Unido. Por sua vez, outras regiões apenas vão poder ter este equipamento em 2022.

A equipa do IGN já teve acesso a esta consola portátil da Valve, tal como podemos ver no vídeo seguinte:

Os interessados podem começar a reservar, e pagar, a Steam Deck a partir de hoje, dia 16 de julho. De seguida serão notificados da disponibilidade do produto.

Poderá ser esta consola a Nintendo Switch killer?