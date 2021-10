Epic Games quer ter jogos que envolvam criptomoedas e NFTs após proibição da Steam

Recentemente informámos que a popular plataforma de jogos Steam proíbe jogos e aplicações com transações em criptomoedas e NFTs.

E como a perda de uns é o ganho de outros, a criadora de jogos Epic Games não perdeu a oportunidade e já se mostrou aberta para receber os jogos com as características proibidas pelo serviço da Valve.

Epic Games aberta a jogos com transações em criptomoedas e NFTs

A Epic Games agarrou a oportunidade deixada pela Steam para anunciar que está recetiva a ter no seu catálogo jogos que utilizem a tecnologia blockchain e cujas transações envolvam criptomoedas e NFTs.

Lembramos que a popular plataforma de jogos da Valve aplicou alterações na sua página dedicada a programadores e parceiros do Steamworks, referindo que os utilizadores "não devem publicar construídos na tecnologia blockchain que emitam ou permitam a troca de criptomoedas ou NFTs" na plataforma Steam.

Desta forma, o CEO da Epic Games, Tim Sweeney, rapidamente aproveitou o momento e referiu ao site The Verge que a loja da Epic está aberta para receber jogos com estas características. No entanto, para fazerem parte do catálogo, esses jogos devem respeitar algumas regras pré-estabelecidas. Além disso, de forma a garantir uma maior transparência, a inclusão de jogos deste género será analisada caso a caso.

O executivo publicou um tweet onde dá as boas-vindas aos jogos que usem tecnologia blockchain, desde que sigam as orientações, revelem os termos e sejam classificados por idade por um grupo apropriado. Sweeney indica também que, apesar de a Epic não usar criptografia nos seus jogos, agradece a inovação nas áreas da tecnologia e finanças.

Pagamentos não poem ser através da loja da Epic Games

A Epic Games avança ainda que não vai permitir que os pagamentos sejam feitos através da sua loja. Por sua vez, os programadores devem usar os seus próprios métodos de pagamento de forma independente, desde que de forma legal de acordo com as leis.

