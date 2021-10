Apple traz o MagSafe 3 para o novo MacBook Pro… velhos e bons hábitos!

Esta é uma novidade importante. Conforme foi apresentado no evento, os novos MacBooks Pro, para além dos poderosos SoC que os equipam, trazem também MagSafe 3. Recuando um pouco ao passado, esta tecnologia foi introduzida no MacBook Pro em janeiro de 2006. O MagSafe é a tecnologia que permite que a tomada se ligue ao Mac através magnetismo.

A grande vantagem deste método é permitir que o cabo, ao ser puxado, não arraste o computador. O cabo sai sem ser danificado. Esta ficha está de volta depois da Apple a ter removido nos anteriores MacBooks.

MacBook Pro traz agora MagSafe

A Apple abandonou o MagSafe há cinco anos, quando mudou para o carregamento USB-C nos seus novos portáteis. Contudo, o MagSafe 3 traz o conhecido conector de libertação rápida de volta para esta última linha de máquinas MacBook Pro.

Além dos seus chips M1 Pro e M1 Max, os novos computadores de 14 e 16 polegadas trocam a tão odiada Touch Bar em favor de teclas físicas e trazem de volta as portas adicionais (HDMI, SDXC) que os utilizadores avançados tanto reclamam por elas.

Um acréscimo menos familiar é o novo notch no topo dos ecrãs mini-LED de 120Hz.

Agora, uma excelente novidade efetivamente foi a volta da ligação MagSafe. Esta tecnologia de segurança, favorecerá efetivamente as pessoas desajeitadas com mesas cheias de cabos. Aliás, já vimos no iPhone como foi um excelente avanço.

De acordo com a Apple, os novos MacBook Pros ainda podem carregar via USB-C Thunderbolt, mas a ficha MagSafe 3 atualizada oferece mais energia do que antes. Sem fornecer especificações detalhadas, a Apple diz que, com carregamento rápido, o MacBook Pro pode carregar até 50% em apenas 30 minutos.