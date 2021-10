Chegou o novo e poderoso MacBook Pro com chip M1 Pro

Quanto se fala em máquinas com poder de processamento e altamente robustas, os MacBook Pro da Apple reúnem essas e outras características. Os rumores apontavam que a gigante da maça iria lançar máquinas ainda mais poderosas e esse dia chegou finalmente.

A Apple acaba de apresentar o novo MacBook Pro que vem com o poderoso chip M1 Pro... mas há também uma versão com o chip M1 Max.

Depois de uma longa espera e também de algumas incertezas, a Apple deu finalmente a conhecer o seu "super portátil", o MacBook Pro. O novo MacBook Pro é o mais poderoso de sempre.

Das várias características, destaque para o chip M1 Pro e também o chip M1 Max da marca que garantem um desempenho incrível. Mas há mais!

Como referido, o novo MacBook Pro vem com chip M1 Pro, com 8 núcleos de alto desempenho e 2 núcleos de alta eficiência. Destaque ainda para a GPU de 16 núcleos e os 32 GB de RAM. Há também uma versão com chip M1 Max.

O design do MacBook Pro também foi completamente redesenhado, apresentando-se agora mais fino e mais elegante. O ecrã mini-LED tem mais píxeis, suporta alto contraste e 1600 nits de brilho máximo e também funciona a 120 Hz com tecnologia ProMotion (tal como o iPhone 13). Tal como indicavam os rumores, o MacBook Pro chegam também com interface HDMI, leitor de cartão SD e MagSafe para carregamento magnético.

Pela primeira vez, o novo MacBook Pro estará disponível com um tamanho de 14,2", além da versão com 16". As resoluções do ecrã também foram substancialmente aumentadas com mais DPI (pontos por polegada).

A câmara garante uma resolução de 1080p e o sensor maior garante mais captação de luz, para melhor qualidade de imagem.

Apple M1 Pro vs Apple M1 Max

O processador M1 Pro combina o desempenho revolucionário com uma autonomia incrível. A CPU até 10 núcleos e a GPU até 16 núcleos aliam-se ao Neural Engine de 16 núcleos e ao poderoso motor de conteúdos multimédia para reproduzir até 4 streams de vídeo 8K. Com uma largura de banda da memória de 200 GB/s, o processador M1 Pro pode integrar até 32 GB de memória unificada para levar a cabo tarefas complexas de nível profissional.

Se precisa de um portátil Mac com o melhor desempenho de sempre, o M1 Max é a escolha certa. Permite tirar o máximo partido do desempenho do MacBook Pro com duas vezes mais núcleos de GPU e de largura de banda da memória do que o M1 Pro. E tem um motor de conteúdos multimédia ainda mais poderoso para reproduzir até 5 streams de vídeo 8K. Pode escolher até 64 GB de memória unificada no processador M1 Max para que o seu MacBook Pro seja mais rápido e consiga abrir ficheiros enormes com toda a facilidade.

Devido à garantia de eficiência de energia do Apple Silicon, os utilizadores poderão editar vídeos de 8K com a energia da bateria - algo inédito em outras máquinas desta "classe de tamanho".

Uma das decisões de design mais controversas sobre esta geração será inevitavelmente o notch. A autonomia das máquinas também melhorou, comparativamente às versões anteriores. Segundo a Apple, a autonomia poderá rondar as 21h.

O modelo de 14" começa a ser vendido hoje desde 2 349,00 €. A versão de 16" por 2 849,00 €. Começam a ser enviados para os compradores já na próxima semana.

Novo MacBook Pro